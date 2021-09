Love is in the Air Anticipazioni 16 settembre 2021: Eda lascia per sempre Serkan!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 16 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, la notizia dell’arresto di Alptekin Bolat giunge alle orecchie di Serkan, che rimane decisamente scosso e inizia ad indagare sulle accuse rivolte al padre, certo che sia vittima di un complotto. Eda scopre che è stata proprio la nonna Semiha a far arrestare l’uomo, per spingerla a lasciare per sempre Serkan. Mentre Aydan e Ayfer si recano all’appuntamento con lo chef Alexander, inconsapevoli che lui ha invitato entrambe alla serata, la Yildiz si vede costretta a fare la volontà della nonna, piantando in asso il Bolat.

Alptekin in arresto nella Puntata di Love is in the Air del 16 settembre 2021

Semiha ha intenzione di vendicare la morte di suo figlio e si prepara ad una guerra silenziosa, quanto efficace, contro la famiglia Bolat. La nonna di Eda è riuscita, grazie ai suoi complici, a creare false prove contro Alptekin, causando l’arresto dell’uomo che aveva lasciato il Paese per volare alle Bahamas. La notizia dell’arresto di Alptekin sconvolge il figlio Serkan, convinto dell’innocenza di suo padre. Il Bolat, infatti, ha intenzione di indagare più a fondo sulla questione, sospettando che il padre sia stato vittima di un complesso raggiro. Nel frattempo, Semiha mette alle strette Eda…

Anticipazioni Love is in the Air: Eda chiude con Serkan!

Eda è costretta a prendere atto della volontà della spietata nonna Semiha dopo l’arresto di Alptekin. La Yildiz, messa alle strette, viene invitata dal signor Melih nel suo hotel, insieme alla nonna e al Bolat. Dopo aver scoperto che Melih conserva un particolare dipinto, che lo raffigura al fianco di una donna del tutto identica a lei e chiamata Esma, Eda affronta Serkan e decide di lasciarlo per sempre. Inutile dire che la reazione del Bolat sarà straziante, per la gioia della perfida Semiha.

Love is in the Air Anticipazioni: Ayfer contro Aydan

Lo chef Alexander sta giocando sporco, invitando a cena Ayfer e Aydan senza dire loro che non si tratta di un appuntamento a due, bensì di una serata collettiva. Le due donne, inconsapevoli di trovarsi allo stesso tavolo e deluse per le attenzione che lo chef riserva ad entrambe, iniziano una guerra per accaparrarsi l’uomo dei loro sogni. Chi delle due avrà la meglio e conquisterà Alexander?

Love is in the Air va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.30.