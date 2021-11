Love is in the Air Anticipazioni 16 novembre 2021: Eda lascia Serkan, Selin ha vinto

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda rivela la gravidanza di Selin e lascia Serkan.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 16 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Eda è costretta ad ammettere che Selin è incinta e che, seguendo la propria bussola morale, la storia d’amore con Serkan è finita per sempre. Mentre Aydan si avvicina a Kemal nonostante le remore, la Yildiz annuncia la gravidanza di Selin e la conseguente rottura con il Bolat. L’imprenditore è sconvolto dalla notizia e corre da Selin per ricevere spiegazioni.

Selin svela la verità nella Puntata di Love is in the Air del 16 novembre 2021

Selin è realmente incinta e il tentativo di Eda di smascherarla è fallito miseramente. La Yildiz deve prendere atto della gravidanza della sua rivale e del fatto che, seguendo i principi morali in cui ha sempre creduto, la storia d’amore con Serkan deve finire. Mentre le sue amiche sospettano che Selin stia mentendo ancora, nonostante le prove cliniche, la donna chiede alla Yildiz di non dire ancora nulla a Serkan.

Anticipazioni Love is in the Air: Aydan cotta di Kemal!

Mentre Eda sta vivendo un dramma, Aydan non riesce ad accettare che Kemal sia ripiombato nella sua vita. La donna, infatti, sente di provare un forte sentimento per il suo primo amore, ma non riesce a lasciarsi andare del tutto, sospettosa nei confronti di Kemal. Gli unici ad essere sinceramente felici sono Leyla ed Erdem, che stanno per celebrare il loro fidanzamento ufficiale.

Love is in the Air: Eda lascia Serkan

Nonostante la promessa fatta a Selin, Eda decide di rivelare a tutti che la sua rivale è incinta e che Serkan è il padre. La giovane paesaggista lascia il Bolat che, sconvolta da quella notizia, corre da Selin per ricevere spiegazioni. Lei conferma la gravidanza e racconta di un incontro intimo avvenuto poco dopo l‘incidente aereo di Serkan, che non potrebbe ricordare perché all’epoca i suoi pensieri erano decisamente confusi. Eda, dunque, lascia per sempre l'amore della sua vita.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 15 al 20 novembre 2021.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.