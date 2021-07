Love is in the Air Anticipazioni 16 luglio 2021: Serkan impedisce a Eda di partire, "Sono pazzamente innamorato di te!"

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 16 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Eda rivela a Selin che Serkan è innamorato di lei ma il Bolat fa la sua scelta e raggiunge Eda per rivelarle i suoi sentimenti.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 16 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, la notte passata a casa di Serkan ha convinto Eda a partire per l'Italia senza più voltarsi indietro. Prima però di fare le valigie e di lasciare Istanbul, la ragazza deve svolgere il suo ultimo compito. Ormai convinta che il Bolat voglia solo ed esclusivamente Selin, la fioraia rivela alla PR del contratto tra lei e l'architetto. Poi, dopo aver salutato zia Ayfer, Melo, Fifi e Ceren, sale sul taxi che la porterà all'aeroporto. Ma il suo viaggio terminerà molto presto. Serkan non ha intenzione di perderla!

Anticipazioni Love is in the Air: Eda rivela a Selin che Serkan la ama ancora

Serkan è stato male, molto male. A causa del forte stress, il ragazzo ha avuto la febbre alta e durante la notte è stato preda di forti deliri. Gli incubi del suo passato sono tornati a tormentarlo e il ragazzo ha parlato nel sonno, chiedendo addirittura a Eda di non andarsene e stare con lui. Ma purtroppo il mattino non ha l'oro in bocca. Al suo risveglio, Serkan non ricorda nulla di quello che è successo e la povera fioraia è costretta ad andarsene senza neanche salutarlo, delusa e ferita da quanto successo. Eda ha capito di non avere alcuna speranza con l'architetto e sconsolata lascia la Villa. Prima però di andarsene saluta Aydan che le consiglia di portare a termine il suo lavoro: convincere Selin a tornare da suo figlio. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la Yildiz porterà a termine la sua missione. Prima di fare le valigie contatterà la PR e le rivelerà la verità sul suo contratto e le dirà che Serkan Bolat è innamorato di lei!

Serkan raggiunge Eda e le rivela di essere innamorato di lei in Love is in the Air Anticipazioni 16 luglio 2021

Eda porta a termine il suo accordo. Ora che Selin sa la verità su lei e Serkan, potrà lasciare Ferit e finalmente riunirsi all'architetto. La ragazza avverte il Bolat di aver assolto a tutti i suoi compiti e poi si prepara per cenare con sua zia e le sue amiche prima del suo viaggio notturno verso l'Italia. Serkan, a casa sua, non riesce invece a darsi pace. Sta per perdere la donna della sua vita, ne è profondamente consapevole. Eda non vuole salutarlo prima della partenza ma lui vuole vederla un'ultima volta. Così si presenta sotto casa sua, senza farsi vedere. In quel momento Selin, convinta di aver finalmente una chance con lui, lo chiama per incontrarsi. I due si danno appuntamento in un bar ma il nostro protagonista decide di cambiare strada. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che si darà all'inseguimento del taxi di Eda, costringendo l'autista a fermarsi e a far scendere la sua passeggera. Eda sconvolta, si troverà di nuovo faccia a faccia con il suo peggior incubo ma stavolta le cose andranno per il verso giusto. Trovato il coraggio, Serkan le chiederà di non andarsene e le rivelerà il motivo: “Sono pazzamente innamorato di te!”

Love is in the Air Anticipazioni: Ferit socio della holding di Alptekin

Eda e Serkan si lasceranno andare a un bacio appassionato e tutto fa presagire che finalmente le cose stiano andando per il verso giusto. Purtroppo però, come ci rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air, qualcosa di grosso bolle in pentola. Alptekin ha dovuto concedere a Ferit un posto come socio nella sua holding. Il ragazzo ha infatti il compito di firmare un accordo con Efe Akman e di mettere a tacere alcune voci, purtroppo fondate, su un brutto incidente successo anni prima a causa della poca attenzione da parte del gruppo capeggiato dalla famiglia Bolat. La scalata al successo del fidanzato di Selin si rivelerà purtroppo una spina nel fianco per Serkan e per la stessa Eda.

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.