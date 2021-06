Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 16 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Eda non trova i suoi vestiti e si ritrova in accappatoio davanti a Serkan.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 16 giugno 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Eda si è proposta di preparare la cena per Selin e Ferit ma Serkan, salutista sino alla fine, ha deciso di mettersi pure lui ai fornelli per preparare dei piatti light e gustosi come solo lui sa fare. I due ragazzi passano dei momenti molto intensi e divertenti ma poi il panico! La fioraia decide di farsi una doccia e di cambiare i suoi vestiti prima di presentarsi a cena ma purtroppo si rende conto che le sue amiche le hanno portato tutto tranne che gli abiti. La ragazza si trova praticamente nuda – con solo l'accappatoio – davanti al Bolat. La situazione è piuttosto imbarazzante. Come risolverla prima che gli ospiti arrivino?

Anticipazioni Love is in the Air: Eda e Serkan si sfidano in cucina

Eda si è trasferita da Serkan ma per finta! Grazie all'aiuto di Fifi, Melo, Aydan e Seyfi, la ragazza ha messo a posto la casa del Bolat come se davvero ci abitasse. Ora non resta che cucinare e attendere l'arrivo di Selin e Ferit. La fioraia ha deciso di mettersi a preparare dei piatti succulenti con gli acquisti fatti al mercato. Ma l'architetto, salutista, preferirebbe qualcosa di molto più leggero. Tra i due scatta una gara ai fornelli. Ognuno preparerà le proprie specialità e chi farà le pietanze più gustose vincerà. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la competizione sarà davvero divertente. Eda scoprirà che il suo finto fidanzato è un cuoco provetto e non potrà fare a meno di essere colpita dalla sua bravura! Il vincitore sarà lui e la Yildiz dovrà rassegnarsi al fatto che salutare non significa per nulla cattivo!

Eda senza vestiti davanti a Serkan! Ecco cosa succede nella puntata di Love is in the Air del 16 giugno 2021

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che, dopo la gara in cucina, Eda deciderà di farsi una doccia e cambiarsi. Purtroppo per la ragazza, appena entrata in camera non troverà i suoi vestiti. Melo ha pensato a tutto fuorché a prendere gli abiti della sua amica. La situazione diventerà ancora più imbarazzante quando Serkan varcherà la soglia. I due si troveranno faccia a faccia, seminudi, con solo un accappatoio. La fioraia dovrà presto correre ai ripari e chiamerà in suo soccorso Ceren, l'unica a poterle fornire un abito consono all'occasione. Purtroppo né Melo né Fifi né il povero Erdem – mandato a casa di Eda a recuperare uno scatolone - riusciranno a darle soccorso. Anzi, per questo piccolo inconveniente, zia Ayfer capirà che qualcosa non va e che sua nipote si sta davvero trasferendo a casa di Serkan. La donna deciderà di presentarsi a casa Bolat per parlare con la sua nipotina e dirgliene quattro.

Love is in the Air Anticipazioni: Un tuffo in piscina non previsto e un errore che potrebbe costare molto caro a Eda

Ceren riuscirà a portare a Eda il vestito per la cena ma quest'ultima rischia di saltare per causa dello stesso Serkan. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano infatti che l'architetto, ricevuta una telefonata allarmante da parte di Engin, deciderà di raggiungere il suo amico e di partire con lui per un incontro di lavoro. Eda quindi rischierà di dover affrontare la cena da sola. La ragazza non avrà nessuna intenzione di farlo e sfruttando una sua recente bugia – quella di non sapere nuotare – per fermare il Bolat si butterà in piscina. Serkan spaventato che possa affogare, si getterà a recuperarla, ovviamente bagnandosi e rinunciando definitivamente al viaggio. Proprio in quel momento arriveranno Selin, Ferit e Ayfer.

Trame e Anticipazioni Love is in the Air: Selin trova il contratto di Serkan ed Eda

Selin, Ferit e Ayfer si accomodano a tavola. La cena riesce perfettamente e tutti si complimentano con Serkan – non senza stupore – per la sua cucina. Finito di cenare, Selin si allontana dalla tavola con la scusa di andare in bagno. In realtà la ragazza vuole curiosare in casa e in lei riaffiorano vecchi e dolorosi ricordi. Il Bolat ha sempre affermato di non voler vivere con nessuno e ora invece convive con una donna! La ragazza è tristissima ma poi scorge un particolare che l'attira immediatamente. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che si tratta del contratto tra Serkan ed Eda, lasciato sulla scrivania dalla fioraia e incautamente non ben nascosto. La Yildiz si ricorderà proprio in quel momento di aver appoggiato in bella vista il documento e correrà a nasconderlo, strappandolo letteralmente dalle mani di Selin. Quando avrà letto l'addetta stampa dell'Art Life? Il segreto dei finti fidanzati è in pericolo?

