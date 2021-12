Love is in the Air Anticipazioni 16 dicembre 2021: Serkan geloso di Eda, lei ha un altro?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Serkan fa una scenata di gelosia alla Yildiz.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 16 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Serkan è riuscito ad attirare Eda nella sua trappola e, dopo una giornata trascorsa a lavorare insieme a stretto contatto, il Bolat vorrebbe che la paesaggista rimanesse con lui per cena. Durante il pasto, tuttavia, Eda riceve una telefonata della figlia Kiraz ed è costretta a tornare a casa. Fraintendendo la conversazione, Serkan crede che Eda abbia un nuovo fidanzato e fa una scenata di gelosia in piena regola.

Serkan invita Eda a cena nella Puntata di Love is in the Air del 16 dicembre 2021

Eda, ingannata da Serkan, ha trascorso la giornata a lavorare a stretto contatto con il suo ex fidanzato e ora, davanti alla proposta di cenare insieme nell’ufficio del Bolat, non riesce proprio a tirarsi indietro. La Yildiz sa perfettamente che se l’imprenditore scoprisse la verità sulla figlia Kiraz la situazione cambierebbe drammaticamente, ma vuole comunque darsi l’occasione per essere felice.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda fugge via

Durante la cena romantica nell’ufficio di Serkan, Eda riceve la chiamata della figlia Kiraz. Quest’ultima chiede alla mamma di tornare presto a casa e alla Yildiz si stringe il cuore, pensando a tutte le bugie che l’ha costretta a raccontare per non svelare la verità al Bolat. Così, Eda chiede a Serkan di portarla immediatamente all’hotel, notando che lui è diventato improvvisamente molto nervoso.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan preda della gelosia

Avendo origliato la conversazione le parole cariche d’affetto pronunciate da Eda, Serkan crede che la sua ex fidanzata abbia un nuovo spasimante e perde la testa. Prima di lasciare la Yildiz a casa, infatti, il Bolat fa una vera e propria scenata di gelosia, finendo per litigare con la bella paesaggista.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.