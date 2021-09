Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Nelle Trame dell'episodio, Semiha propone a Serkan un nuovo cliente per salvare l'Art Life ma è una trappola!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 15 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, lo chef Alexander sembra interessato non solo ad Ayfer ma anche ad Aydan. Le due donne si ritrovano così a essere invitate entrambe – a loro insaputa – a cena da lui. La serata riserverà esilaranti sorprese. Eda ha mantenuto la promessa fatta a Semiha di allontanarsi da Serkan. La ragazza ha però una richiesta molto importante da fare a sua nonna: quella di salvare la reputazione del Bolat. È così che la Yildirim fornisce al suo socio un nuovo cliente anzi un principe. Il Bolat non sembra però molto d'accordo con questa novità, sebbene Engin spinga ad accettare l'affare. L'architetto è infatti troppo preso dallo scoprire cosa sia successo alla sua amata fioraia e perché lei sia così fredda nei suoi confronti. Intanto Engin combina un disastro e mette in imbarazzo Piril.

Anticipazioni Love is in the Air: Continua la guerra amorosa tra Ayfer e Aydan

Ayfer e Aydan sono pazze dello stesso uomo: l'affascinante chef Alexander. L'uomo le ha stregate cucinando per loro e con il suo romantico accento. Sembra però non riuscire a decidersi tra la fioraia e la ricca interior designer. Le due donne si decidono così a fare ognuna la propria mossa felina per conquistarlo. Ma le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che le cose non andranno esattamente come da loro sperato. Si ritroveranno infatti a condividere una cena insieme, entrambe all'oscuro dell'invito dell'altra. La serata avrà dei risvolti davvero interessanti e divertenti e per una volta Aydan Bolat avrà davvero del filo da torcere!

Semiha propone a Serkan un nuovo affare ma è una trappola? Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per il 15 settembre 2021

Eda è ko e Serkan vuole sapere la verità su cosa è successo mentre lui era in prigione. La Yildiz ha infatti cambiato improvvisamente comportamento nei suoi confronti e ora dice di non voler più stare con lui. L'architetto non sa che Eda ha dovuto cedere ai ricatti di sua nonna per evitare che lui finisse davvero nei guai e che scontasse una pena ingiusta in carcere. Ma l'intervento di Semiha sembra non aver risolto del tutto la situazione. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la dolce fioraia chiederà un altro favore alla nonnina: aiutare a risollevare la reputazione di Serkan. E lei accetterà, esigendo però che sua nipote si sbrighi a rompere ogni legame rimasto con il suo nemico. La Yildirim procurerà quindi un cliente molto prestigioso per l'Art Life: il principe petroliere Seymen.

Love is in the Air Anticipazioni: Engin mette in imbarazzo Piril

Serkan non sarà molto contento del nuovo cliente trovato da Semiha ma dovrà comunque accettare per salvare la sua reputazione e quella del suo studio. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che l'uomo si rivelerà un po' troppo affascinante e che diventerà una vera e propria spina nel fianco per l'architetto. Intanto Engin, felice per questa nuova opportunità, deciderà di organizzare una serata a casa sua. Peccato però che Piril non sia per nulla felice. La casa è in disordine e loro non hanno nulla da offrire ai loro ospiti. La ragazza andrà completamente in panne, rasentando una crisi isterica.

Love is in the Air va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30.