Love is in the Air Anticipazioni 15 luglio 2021: Serkan sta male! Eda corre al suo capezzale

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 15 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Serkan si sente male ed Eda deve correre da lui. Purtroppo però anche Selin è stata informata!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 15 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Eda ha deciso di partire per l'Italia. Finalmente realizzerà il suo sogno e prenderà la laurea in architettura del paesaggio. Serkan non vorrebbe che la ragazza partisse ma la determinazione della Yildiz gli fa capire che non ha più alcuna possibilità di fermarla. Per questo comincia a sentirsi male. Aydan, spaventata, chiama Selin. La signora Bolat è convinta che suo figlio abbia la febbre a causa della preoccupazione per il matrimonio della PR. Seyfi ha però capito come stanno davvero le cose e chiama subito Eda per aiutare il suo “padroncino”. La ragazza corre al capezzale del suo finto fidanzato, molto in ansia per lui.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda partirà per l'Italia

Grandi notizie per la bella Eda: finalmente partirà per l'Italia. La ragazza ha ricevuto la chiamata della sua vita. L'Università Italiana l'ha contattata per informarla di averle dato una borsa di studio e che finalmente potrà realizzare il suo sogno di laurearsi. Quello che la fioraia non sa è che tutto questo è merito di sua nonna. Scoperta la verità sul suo contratto, Ayfer ha preso una decisione drammatica: chiamare sua madre e chiederle un prestito. È per questo che Eda potrà partire e che Serkan dovrà dirle addio per sempre. Il Bolat è sconvolto e ogni suo tentativo di fermare la sua amata – ormai è palese – si sta rivelando vano. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che per l'architetto non reggerà la botta e si sentirà talmente male da dover chiamare i soccorsi!

Serkan sta male! Eda corre al suo capezzale in Love is in the Air Anticipazioni 15 luglio 2021

Serkan starà molto male. La partenza di Eda è qualcosa che lui sembra proprio non poter evitare. La fioraia sarà presto lontana da lui e non potrà farci nulla. Il forte stress per questa cocente delusione gli farà venire la febbre. Il ragazzo tornerà a casa febbricitante e Aydan, accortasi subito delle condizioni di salute del figlio, chiamerà immediatamente i soccorsi. Convinta che il ragazzo stia male per l'imminente matrimonio di Selin, chiamerà immediatamente la PR a casa loro. Seyfi però ha già capito tutto. Il suo “padroncino” si è ammalato per Eda. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che il vispo cameriere chiamerà immediatamente la ragazza, che correrà al capezzale di Serkan moribondo. L'architetto sarà molto contento di vedere Eda vicino a lui e, dopo aver rimandato Selin a casa - non senza che tra le due ragazze ci sia frazione - le chiederà di stare al suo fianco fino a quando non si sarà addormentato. Il suo sonno sarà tormentato da incubi del suo passato e lo vedremo confessare alla sua finta fidanzata il desiderio di non vederla partire. La Yildiz, felice per questa confessione, sarà costretta a dormire al suo fianco per calmarlo.

Love is in the Air Anticipazioni: Fifi e Melo sconvolte dalla verità su Eda e Serkan

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Eda dormirà con Serkan ma purtroppo al risveglio il Bolat non ricorderà nulla di quello che è successo la notte prima. La fioraia ne sarà molto delusa come deluse saranno Fifi e Melo nello scoprire che la loro amica ha mentito loro. Ayfer, al culmine della rabbia, rivelerà alle due ragazze che sua nipote era fintamente fidanzata con l'architetto e non riusciranno a credere di essere state anche loro ingannate. Intanto Ferit torna a colloquio con i legali di Efe Akman. L'avvocato del famoso architetto rivela al ragazzo di essere a conoscenza di un incidente mortale in cui era coinvolta la ditta di Alptekin. Il legale preme sul fatto che questa informazione è molto importante e che il direttore della holding di cui fa parte l'Art Life, deve guardarsi le spalle. Ferit correrà immediatamente ad avvertire il Bolat, rivelandogli che l'Akman intende rivedere i termini del loro accordo ma vuole garanzie che simili incidenti non ricapitino più. Alptekin si troverà spalle al muro!

Scopri le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 12 al 16 luglio 2021

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.