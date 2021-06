Love is in the Air Anticipazioni 15 giugno 2021: Eda si trasferisce a casa di Serkan!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 15 giugno 2021. Nell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Eda porta le sue cose a casa di Serkan.

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 15 giugno 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Selin ha incastrato Eda e Serkan invitandosi a cena da loro per vedere come si sono sistemati dopo il trasferimento della Yildiz. L'architetto e la fioraia si ingegnano, in fretta e furia, per portare le cose di lei a casa Bolat, per far sembrare tutto vero. La cosa non sarà certo facile. Ogni dettaglio potrebbe essere importante! Intanto si continua a lavorare sui disegni a mano libera per la campagna a cui l'Art Life ha deciso di partecipare. Eda e Serkan collaborano fianco a fianco e con buoni risultati.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda chiede alle amiche di aiutarla a traslocare da Serkan

Selin si è vendicata di Serkan! Non solo ha deciso di andare a fare visita al suo ex fidanzato per vedere come lui e la sua nuova compagna si siano sistemati nella loro casa ma ha fatto assumere Ferit in azienda. Uno smacco grossissimo per il Bolat, furioso di non essere stato neanche consultato prima di avere il suo “sostituto” nella ditta di famiglia. L'architetto non ha però neanche il tempo di affrontare questa grande novità. Eda ha ingannato Selin ma la bugia le si è ritorta contro e ora dovrà davvero fingere di essersi trasferita a casa del suo finto compagno. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che per farlo dovrà chiedere l'aiuto di Fifi e Melo. Le due ragazze dovranno raccogliere le sue cose e portarle alla villa senza che zia Ayfer se ne accorga mentre lei e il manager dovranno portare a termine il nuovo lavoro all'Art Life.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda stupisce Serkan con i suoi disegni

L'Art Life ha accettato una nuova sfida. Un cliente molto importante ha richiesto all'azienda l'invio di alcuni bozzetti fatti a mano libera e l'unico ancora in grado di fare un ottimo lavoro in tal senso, è Serkan! Eda si propone di aiutarlo. Anche lei è brava nel disegno e potrà occuparsi di creare gli esterni. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la Yildiz farà un ottimo lavoro e impressionerà il Bolat con il suo innato talento. I due ragazzi potranno quindi tornare a casa e dedicarsi all'allestimento dell'appartamento dell'architetto, in attesa dell'arrivo di Selin e Ferit per cena. Non prima però di passare al mercato. Eda trascinerà il suo fidanzato nelle vie affollate di uno spaccio rionale, in cui Serkan non solo si troverà come un pesce fuor d'acqua ma avrà paura di prendersi delle malattie. Ma non tutto sembrerà essergli dispiaciuto!

Eda trasferisce le sue cose a casa di Serkan in Love is in the Air per la puntata del 15 giugno 2021

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Eda, Fifi, Melo e persino Aydan e Seyfi si metteranno d'impegno per mettere in ordine la casa di Serkan e far credere a Selin che la Yildiz si sia trasferita davvero a casa Bolat. L'aiuto di Aydan si rivelerà essere risolutivo. La madre dell'architetto, in un clima tragicomico, darà alla sua finta nuora dei preziosi consigli. Primo tra tutti quello di imparare a memoria dove sono riposte le cose in casa, mettere lo spazzolino in bagno e sistemare i suoi effetti personali nella camera da letto. Saranno dettagli che non sfuggiranno all'occhio attento di Selin. Messo in ordine quanto doveva essere messo in ordine, Eda si prepara a cucinare per la cena, non prima di aver spostato il contratto di fidanzamento sulla scrivania di Serkan, non troppo visibile ma neanche ben nascosto. Questo dettaglio si rivelerà fatale alla Yildiz che, ancora ignara di quello che le succederà, dichiarerà di voler essere lei a deliziare il palato della sua rivale e di Ferit ma Serkan ha altre idee per la testa.

