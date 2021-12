Love is in the Air Anticipazioni 15 dicembre 2021: Engin e Piril ai ferri corti

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 15 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, nuovi problemi di coppia per Piril ed Engin. Le dinamiche familiari non sono semplici da gestire e nascono incomprensioni tra i due, che sono ormai ai ferri corti. Mentre Engin e Piril risolvono le loro divergenze, Serkan tende una trappola ad Eda, invitandola nel suo ufficio per lavorare con lei in completa solitudine. Nonostante l’iniziale ritrosia della Yildiz, il Bolat riesce a rendere piacevole l’incontro a due.

Engin e Piril discutono nella Puntata di Love is in the Air del 15 dicembre 2021

Dopo aver dato alla luce il piccolo Can, Engin e Piril trovano molte difficoltà a poter passare qualche ora da soli, per tenere viva la passione che li ha sempre legati. A causa di alcune dinamiche familiari di difficile gestione, Piril ed Engin si trovano a discutere animatamente. Questa volta la crisi è troppo profonda o la coppia supererà l’ennesimo ostacolo?

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan inganna Eda

Mentre Piril ed Engin risolvono i loro problemi di coppia, Serkan vuole trovare un modo per trascorrere del tempo da solo con Eda. L’imprenditore ignora che è solo grazie al sabotaggio di Melek che la verità sulla figlia Kiraz non è venuta a galla, e spera di avere ancora qualche possibilità con la Yildiz. Per poter trascorrere del tempo da solo con la paesaggista, Serkan è pronto a tutto, anche ad ingannare la donna che ama.

Love is in the Air Anticipazioni: incontro a due per Eda e Serkan

Serkan chiede ad Eda di raggiungerlo in ufficio, con il pretesto di aver indetto un’importante riunione d’affari alla quale la paesaggista non può permettersi di mancare. La Yildiz arriva nell’orario stabilito e scopre che Serkan le ha tirato un brutto scherzo, facendosi trovare completamente solo. Nonostante l’iniziale imbarazzo, i due ex fidanzati trascorrono diverse ore insieme, lavorando spalla a spalla.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.