Love is in the Air Anticipazioni 14 luglio 2021: Ayfer prende una decisione drammatica. Per Eda e Serkan è la fine!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 14 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Ayfer è in bancarotta e dopo aver scoperto del contratto tra sua nipote e Serkan, decide di contattare sua madre.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda spera che Serkan scelga lei

Serkan non sa chi scegliere tra Eda e Selin. È ormai chiaro che il Bolat provi dei forti sentimenti per la Yildiz e che non sia più tanto convinto di voler riconquistare Selin e di tornare insieme a lei. L'architetto non è riuscito a rispondere alla provocazione della PR e non riesce a togliersi dalla testa tutto quello che ha scoperto sulla fioraia, sempre più attraente ai suoi occhi. Anche Eda comincia a capire che Serkan ha un debole per lei. La ragazza si confida con Ceren e l'amica le propone di tenersi pronta per stregare il suo “capo” quando, l'indomani, la verrà a prendere. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la giovane protagonista della soap si farà talmente bella da lasciare senza fiato Serkan Bolat.

Ayfer in bancarotta in Love is in the Air Anticipazioni 14 luglio 2021

Eda e Serkan passeranno la mattinata insieme, pronti a lasciarsi da un momento all'altro. Tra i due c'è grande affinità ed è sempre più evidente. Intanto a casa Yildiz, Ayfer è molto preoccupata. I conti non tornano, il negozio di fiori non sta rendendo come dovrebbe e lei è in bancarotta. La zia non è riuscita a ripagare il debito chiesto alla banca e ora si trova davvero nei guai. Decisa a non dire nulla a sua nipote, per paura che debba rinunciare ancora una volta ai suoi sogni, Ayfer chiede aiuto a Ceren. La prega di rivolgersi a qualche suo amico bancario per ottenere un'ipoteca sulla casa e trovare altro denaro per salvare la situazione. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che l'amica di Eda si metterà immediatamente a disposizione ma purtroppo non potrà fare nulla contro al furia della zia. Ayfer, rientrata in casa per prendere i documenti della villetta, troverà il contratto tra Eda e Serkan e andrà su tutte le furie.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda pronta a partire per l'Italia

Furiosa per essere stata ingannata da sua nipote e spaventata che Eda si sia “venduta” per poter finire i suoi studi, Ayfer prenderà una decisione drammatica: chiamare sua madre per avere del denaro. La donna scenderà a patti con la nonna della fioraia, da sempre tenuta lontana da tutta la famiglia. Sarà una scelta obbligata ma, come ci rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air, avrà i suoi risultati. Eda, in ufficio con Engin – che tenta di convincerla a non lasciare l'Art Life e ovviamente Serkan – riceverà una telefonata dall'Italia. L'Università vuole incontrarla e offrirle un nuovo corso di studi. La ragazza ne sarà entusiasta e lascerà gli architetti senza parole. Partirà molto presto per il Bel Paese, lasciando Serkan per sempre. Ma il Bolat non intende permetterglielo!

