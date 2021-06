Love is in the Air Anticipazioni 14 giugno 2021: Selin si vendica di Serkan ed Eda. Ecco come...

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 14 giugno 2021. Nell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Selin si vendica di Serkan assumendo Ferit in azienda.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 14 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Eda e Serkan si sono chiariti e sono pronti a mettere in scena il finto trasferimento della fioraia a casa Bolat. Selin è molto curiosa di vedere come la sua nuova amica si sia sistemata a casa del fidanzato e si è invitata a pranzo da loro per il giorno successivo. I piani della bionda non sono però finiti qui. Dopo aver ricevuto un suggerimento non voluto da Piril, la ragazza decide di vendicarsi di Serkan e del male che le ha fatto. Fa assumere Ferit in azienda, sicura che all'architetto la cosa darà molto fastidio.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda e Serkan pronti a ingannare Selin

Eda ha mentito a Selin e questa bugia le si sta per ritorcere contro. La ragazza, per il forte stress, è addirittura svenuta. Serkan è molto preoccupato e le confida di non volere una persona malata al suo fianco neanche per finta. I due ragazzi non hanno molto tempo da perdere in chiacchiere. Devono velocemente sistemare la casa del Bolat, per far finta che Eda si sia trasferita là. Selin ha infatti comunicato che si presenterà a pranzo da loro e che è molto curiosa di vedere con i suoi occhi questa grande novità. La fioraia sente che non riusciranno mai e poi mai a ingannarla del tutto. Non hanno tempo sufficiente per organizzare tutte le cose ma l'architetto è fiducioso. Eda deve solo fidarsi di lui e presentarsi a casa sua di buon mattino. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che per i due ragazzi si prospetta una serata bollente.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan geloso di Eda

Eda obbedisce a Serkan ed è pronta per le prime lezioni di nuoto. La fioraia ha mentito al Bolat dicendogli di non saper nuotare, convinta che – per non farla sfigurare davanti a Selin – l'architetto le farà da coach. Dopo aver comprato un costume da bagno molto sexy, si presenta a casa dell'imprenditore, scoprendo che Serkan ha chiamato un istruttore e che non sarà lui a insegnarle a nuotare. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che per il ragazzo sarà molto difficile trattenersi dal non dare un pugno al suo amico nuotatore. Eda è infatti molto affascinante, lui non riesce a toglierle lo sguardo di dosso ed è gelosissimo nel vederla accanto a un altro uomo. Aydan invece è furiosa. “Sevda” è di nuovo tra i piedi!

Selin si vendica di Serkan in Love is in the Air Anticipazioni 14 giugno 2021

Selin non ha digerito la storia del trasferimento di Eda a casa di Serkan e questa cosa la infastidisce tantissimo. La ragazza, sconsolata, si confida con Piril. La rossa è furiosa per l'arrivo della fioraia nella vita del loro amico e la rimprovera di averlo lasciato. Poi, senza neanche farlo apposta, le suggerisce di far ingelosire Serkan passando molto più tempo con Ferit, anche in ufficio. Selin ha un'illuminazione. La sua amica ha proprio ragione e lei farà assumere il suo fidanzato nell'azienda di Alptekin, sicura che la sua presenza infastidirà il suo ex fidanzato. Sarà una vendetta perfetta e le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la ragazza otterrà quello che vuole. Il signor Bolat acconsentirà a far entrare nella sua società anche il giovane magnate degli alberghi e questo senza neanche avvertire suo figlio prima. L'unica a non essere d'accordo è Aydan. Ha paura che questo gesto allontani ancora di più suo figlio da suo marito.

Scopri le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 14 al 18 giugno 2021

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.