Love is in the Air Anticipazioni 14 dicembre 2021: Melek sabota Eda!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 14 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Eda ha deciso di scrivere una lettera per Serkan, rivelandogli tutta la verità su Kiraz. La paesaggista si è confidata con Melek e Ayfer, che non sono d’accordo con la decisione della Yildiz. Vedendo una lettera nella macchina del Bolat, Melek crede che si tratti della confessione di Eda e decide di sottrarre la missiva. Melek si reca da Ayfer per leggere la lettera dell’amica, scoprendo così che non si tratta della confessione della Yildiz.

Eda mette in pericolo tutto nella Puntata di Love is in the Air del 14 dicembre 2021

Anticipazioni Love is in the Air: Melek salva Eda

Love is in the Air Anticipazioni: buco nell’acqua per Melek

Melek e Ayfer credono di aver preso la giusta decisione, impedendo ad Eda di rivelare la verità su Kiraz a Serkan. Le due aprono la lettera e scoprono che non si tratta di quella della Yildiz. Chi avrà scritto la lettera?

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate di Love is in the Air dal 13 al 17 dicembre 2021.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.