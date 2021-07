Love is in the Air Anticipazioni 13 luglio 2021: Eda o Selin? Serkan non sa chi scegliere...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 13 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Serkan non sa cosa rispondere a Selin ed Eda pensa di avere una chance con lui.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 13 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5 vedremo che i due giorni passati insieme nella casa in montagna dei Bolat hanno sortito l'effetto sperato. Selin, dopo aver origliato una conversazione tra Serkan ed Engin e averne travisato il contenuto, decide di farsi avanti con l'architetto. Prima di lasciare lo chalet, la PR confessa al suo ex di essere ancora innamorata di lui e di essere pronta a lasciare Ferit e cancellare le nozze. Serkan però non sa come rispondere. Nel suo cuore si fa sempre più largo Eda che – a sua volta – comincia a pensare di avere qualche speranza con lui.

Anticipazioni Love is in the Air: Una telefonata cambia il destino di Selin ed Eda

Eda ha incastrato Selin e Ferit invitandoli, all'insaputa di Serkan, nella casa di montagna della famiglia Bolat. La ragazza ha intenzione di far vivere all'architetto e alla sua PR, dei momenti di intimità e il suo piano sembra proprio funzionare. Nel cuore della notte, i due si trovano faccia a faccia e cominciano a discutere del loro futuro e del perché continuano a ostacolarsi l'uno l'altra. La loro conversazione è però interrotta dalla chiamata di Engin. Il ragazzo vuole confidarsi con l'amico ma finisce per innescare un equivoco che porta Selin a pensare che la donna che Serkan non vuole perdere e che si sta allontanando da lui, sia lei e non Eda. Per questo, dopo l'intervista, si decide a farsi avanti. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la manager, rotti gli indugi, si presenterà davanti al suo ex con le idee molto chiare.

Serkan confuso. Eda o Selin? In Love is in the Air Anticipazioni 13 luglio 2021

La permanenza alla villa di montagna ha aperto gli occhi non solo a Selin ma anche a Serkan. Il ragazzo è sempre più convinto che Eda sia una persona speciale e dopo aver scoperto il passato della fioraia, è veramente stupito dalla sua forza. Ed è per questo, per i suoi sentimenti sempre più evidenti nei confronti della sua ex fidanzata che, quando il Bolat si troverà di fronte a Selin, non saprà come rispondere. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che l'architetto non riuscirà a rispondere a tono alla sua ex fidanzata e non riuscirà a dirle di lasciare Ferit e di annullare le nozze. Tutto questo per via di Eda che, nascosta da una grande vetrata, ascolterà tutta la conversazione e si convincerà di avere ancora una speranza di stare con lui.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda crede di avere ancora delle speranze con Serkan

Selin lascerà casa Bolat con la coda tra le gambe. Serkan non è riuscito a rispondere alla sua provocazione e lei si trova ancora in difficoltà. Sa di amare il Bolat ma non può fare nessun passo verso di lui se non ha la conferma di poterci tornare insieme. La ragazza è sconsolata mentre Eda, dopo aver sentito la conversazione tra l'architetto e la sua PR, si illuderà di avere qualche chance. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano infatti che, tornata a casa, si confiderà con Ceren. La fioraia rivelerà all'amica di aver notato la difficoltà di Serkan nel rispondere a Selin e di essere convinta di avere una possibilità con lui. Ma sarà davvero così? L'avvocato le consiglia di tenersi pronta all'attacco. Se il manager è davvero innamorato di lei, dovrà cadere ai suoi piedi.

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.