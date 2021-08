Love is in the Air Anticipazioni 13 agosto 2021: Engin e Piril costretti a dire la verità…

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 13 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, dopo la sconvolgente scoperta di Eda, alla ArtLife tutti si adoperano per scoprire l’identità del vero colpevole del crollo e scagionare così Serkan. Visionando le riprese video, i dipendenti si accorgono della relazione segreta tra Engin e Piril, che si vedono costretti a venire allo scoperto. Guai anche per Erdem, che viene sorpreso a dormire in ufficio, mentre Ayfer si presenta dal Bolat come una furia, orinando di stare lontano da Eda. La Yildiz torna finalmente all’università ma Serkan ha intenzione di non perderla mai di vista e si presenta in biblioteca con una pessima scusa.

Tempo di investigare alla ArtLife nella Puntata di Live is in the Air del 13 agosto 2021

Il crollo improvviso del tetto degli Kafescioglu mette in grave pericolo Serkan, che potrebbe rischiare la prigione. Eda ha scoperto che qualcuno ha manomesso i progetti e i dipendenti della ArtLife si adoperano per scoprire l’identità del vero responsabile. Visionando i filmati del circuito interno, tuttavia, emergono inaspettate verità, prima tra tutte la permanenza di Erdem in ufficio oltre l’orario lavorativo. Nei video, inoltre, appaiono anche Engin e Piril in atteggiamenti intimi e questo manda fuori di testa l’impegnata. Engin coglie la palla al balzo per chiedere alla sua fidanzata di trasferirsi da lui, ora che la loro storia d’amore è stata resa pubblica.

Anticipazioni Love is in the Air: Ayfer affronta Serkan

Ayfer ha scoperto che è stato Serkan a convincere la signora Idil ad assumerla, dopo aver intuito che gli affari del vivaio iniziavano a compromettere l’economia della zia di Eda. Nonostante il gesto sia dei più nobili, Ayfer non può permettere al Bolat di insinuarsi nuovamente nelle loro vite, non dopo il modo in cui ha lasciato Eda. Così, la donna si reca alla ArtLife e chiede senza mezzi termini a Serkan di stare lontano dalla loro famiglia.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan pedina Eda

Dopo aver incassato gli insulti di Ayfer, Serkan decide di seguire Eda durante il suo primo giorno all’università. Grazie al contratto di Efe, infatti, la Yildiz può permettersi di pagare la retta ed è tornata a frequentare le lezioni, pronta a laurearsi con il massimo dei voti. Mentre Eda è in biblioteca a studiare, Serkan finge di dover prendere in prestito un libro e osserva con attenzione la sua ex fidanzata e tutti coloro che le ronzano attorno.

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.