Love is in the Air Anticipazioni 12 novembre 2021: Selin aspetta un figlio da Serkan!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 12 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Serkan ed Eda possano finalmente stare insieme. Il Bolat ha deciso di fare la proposta di nozze alla Yildiz durante la festa della ArtLife. Prima del party, tuttavia, Melo scopre che Selin è incinta e sospetta che il padre sia Serkan. Allarmata dall’amica, Eda chiede un confronto con Selin, che conferma la paternità del Bolat.

Serkan vuole sposare Eda nella Puntata di Love is in the Air del 12 novembre 2021

Deniz ha finalmente firmato le carte dell’annullamento del matrimonio. Serkan ed Eda possono finalmente sposarsi e, visto che il destino ha tirato loro diversi colpi bassi, l’imprenditore ha intenzione di farlo il prima possibile. Così, il Bolat organizza una romantica proposta di nozze per Eda durante la festa della ArtLife.

Anticipazioni Love is in the Air: Melo fa una scoperta shock

Poco prima dell’inizio del party, felice per l’imminente proposta che Serkan farà alla sua migliore amica, Melo si imbatte in Selin e spia la telefonata della donna. Così, Melo fa una scoperta sconcertante che dovrà riferire immediatamente ad Eda, impegnata nei preparativi per i festeggiamenti dell’azienda.

