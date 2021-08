Love is in the Air Anticipazioni 12 agosto 2021: Serkan rischia la prigione, Efe ha vinto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 12 agosto 2021. Grazie al sabotaggio di Efe, il tetto della casa dei Kafescioglu crolla e Serkan rischia una denuncia.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 12 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Efe ha giocato sporco, chiedendo a Serkan di partecipare al progetto per i Kafescioglu e sabotando tutto dall’interno senza lasciare tracce. Quando il tetto dell’abitazione crolla a causa dello zampino di Efe, la ArtLife si trova per la prima volta a dover domare un grandissimo scandalo mediatico mentre Serkan viene accusato dall’opinione pubblica, e potrebbe rischiare addirittura la prigione o l’esclusione dall’azienda. Eda, tuttavia, è certa che la colpa non sia nei calcoli del suo ex fidanzato e, con i progetti alla mano, studia il materiale impiegato per i lavori, fino a trovare un’anomalia causa del crollo. Mentre Eda e Serkan indagano, Ayfer scopre che il Bolat ha consigliato il suo vivaio ad una ricca acquirente ma non è affatto felice per il gesto dell’ex fidanzato di sua nipote.

Efe incastra Serkan nella Puntata di Love is in the Air del 12 agosto 2021

Efe ha intenzione di far sparire il nome di Serkan Bolat dalla lista nei migliori imprenditori del Paese e finalmente ha la sua occasione per impadronirsi della ArtLife. Efe sabota i progetti di Serkan per la casa dei coniugi Kafescioglu e provoca il crollo del tetto. Inevitabilmente, il Bolat finisce nell’occhio del ciclone e la stampa lo accusa di aver provocato un incidente molto pericoloso, non curando a sufficienza i suoi progetti. Serkan rischia di perdere credibilità agli occhi dei clienti ma, ancora più importanti, potrebbe rischiare una bella denuncia penale e un processo in piena regola per negligenza.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda difende Serkan

Selin si assume il compito di parlare con i media per salvare la reputazione della ArtLife anche se, all’interno dell’azienda, tutti sono convinti che il tetto sia crollato a causa di un errore di Serkan. Tutti, tranne Eda. La Yildiz, infatti, è certa che il Bolat non possa aver sbagliato e decide di studiare a lungo i progetti, trovando un’incongruenza che dimostra l’innocenza dell’imprenditore. Serkan, dunque, è stato incastrato ma chi avrebbe mai potuto compromettere l’azienda per una ripicca personale?

Love is in the Air Anticipazioni, Ayfer furiosa con Serkan

Serkan sospetta che sia stato Efe a sabotare il progetto, dal momento che ha collaborato anche lui nella realizzazione della casa dei coniugi Kafescioglu. Eda, invece, concentra i suoi sospetti su Selin, forse più per gelosia che per altro. Nel frattempo, Ayfer scopre che è stato il Bolat a procurarle un nuovo lavoro e fa su tutte le furie!

