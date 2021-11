Love is in the Air Anticipazioni 11 novembre 2021: Piril è morta?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Engin crede che Piril sia morta dopo essere rimasta coinvolta in un incidente.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata dell’11 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, finalmente il nascondiglio di Deniz è stato scovato. Ayfer, Aydan e Seyfi vogliono trascinare l’uomo da Serkan ed Eda, per costringerlo a firmare le carte dell’annullamento del matrimonio. Per assicurarsi che Deniz non tenti nuovamente la fuga, i tre amici lo drogano con una tisana soporifera. Nel frattempo, Kemal torna nella vita di Aydan, che è sempre più confusa come Serkan, che non crede nelle buone intenzioni dell’uomo. Piril esce incolume da un grave incidente ma, per una serie di equivoci, Engin si convince che sia morta.

Deniz drogato nella Puntata di Love is in the Air dell’11 novembre 2021

Ayfer ha salvato Serkan ed Eda, scovando finalmente il nascondiglio di Deniz. L’uomo non oppone resistenza e si lascia convincere a raggiungere la coppia, per liberare la Yildiz dal matrimonio che non ha mai realmente voluto. Per assicurarsi che Deniz non tenti nuovamente la fuga, Ayfer, Aydan e Seyfi drogano una bevanda con il sonnifero e costringono l’uomo a berla tutta d’un fiato.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan sospetta di Kemal

Aydan, dopo la delusione di Alexander, è timorosa nei confronti degli uomini ma non può negare di essere attratta da Kemal, il suo primo amore. L’uomo si scopre essere socio di Ates e dunque nuovo collaboratore della ArtLife, fatto che fa insospettire non poco Serkan. Al contrario del suo promesso sposo, Eda crede nelle buone intenzioni di Kemal e vorrebbe vederlo al fianco della suocera.

Love is in the Air Anticipazioni: Piril è morta?

Piril ha un grave incidente ma, fortunatamente, ne esce illesa. Engin corre in ospedale per assicurarsi che la madre di suo figlio stia bene, ma una serie di coincidenze sfortunate gli faranno credere che Piril sia morta.

