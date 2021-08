Love is in the Air Anticipazioni 11 agosto 2021: Efe sabota Serkan!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata dell’ 11 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Eda mantiene la promessa fatta ad Aydan e le regala un viaggio virtuale a Londra, rendendo la madre di Serkan estremamente felice. Mentre Ceren porta Ferit in un canile, cercando di convincerlo ad adottare un cucciolo per dissipare l’energia negativa che continua a impiegare per assicurarsi di odiare Selin, Ayfer potrebbe diventare la nuova giardiniera della villa e risollevare così la sorte del vivaio. Serkan continua a lavorare ai progetti per la casa degli Kafescioglu, ma Efe ha intenzione di sabotare il collega e non si lascerà scappare l’occasione di metterlo in ridicolo.

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.