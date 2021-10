Love is in the Air Anticipazioni 10 ottobre 2021: Engin diventa padre!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Piril è incinta, Eda si allea con Deniz.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 10 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Ceren si è accorta di essere ancora innamorata di Deniz, e vorrebbe che Eda tornasse tra le braccia di Serkan per avere via libera. La notizia del fidanzamento del Bolat con Selin, tuttavia, spazza via ogni certezza. Mentre Piril confessa ad Engin di essere incinta, Eda e Deniz si alleano per far tornare la memoria a Serkan cercando di far ingelosire l’imprenditore.

Ceren distrutta nella Puntata di Love is in the Air del 10 ottobre 2021

Ceren ha confessato i suoi sentimenti a Deniz, il quale è innamorato di Eda. Nella speranza che l’uomo torni sui suoi passi, Ceren attende che la Yildiz riconquisti il Bolat per avere via libera. La notizia del fidanzamento tra Serkan e Selin, tuttavia, distrugge tutti i progetti di Ceren, che ormai teme di aver perso per sempre la possibilità di farsi notare da Deniz, dal momento che Eda rimarrà single.

Anticipazioni Love is in the Air: Piril è incinta

Dopo aver pensato che Piril fosse incinta, a causa di un malinteso, Engin ha iniziato a pensare seriamente alla prospettiva di diventare padre. La sua fidanzata, però, non vuole saperne e dichiara di non essere pronta per una gravidanza. Dopo aver attuato le tecniche consigliate da Serkan, Engin perde ogni speranza e attende con pazienza che Piril cambi idea sul loro futuro. È proprio in quel momento, che Piril scopre di essere incinta (questa volta sul serio).

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan sospetta di Deniz

Eda ha chiesto l’aiuto di Deniz per far ingelosire Serkan e risvegliare i suoi ricordi. Ignara che Deniz è segretamente innamorato di lei, la Yildiz fa di tutto per attirare l’attenzione del Bolat sulla sua nuova storia d’amore. Serkan, tuttavia, inizia a nutrire qualche sospetto dopo aver ascoltato le parole di Deniz, che spiega all’imprenditore come è nata la relazione con Eda.

