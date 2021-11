Love is in the Air Anticipazioni 10 novembre 2021: Ayfer salva Eda e Serkan!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Ayfer rintraccia Deniz prima che sia troppo tardi.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 10 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Serkan ed Eda non hanno intenzione di farla passare liscia a Deniz, non dopo un inganno così subdolo. I due amanti corrono per la città, alla ricerca di indizi fino a quando si trovano chiusi in un garage per colpa di Erdem. Nel frattempo, Ayfer chiede aiuto ad Aydan e Seyfi, mettendosi sulle tracce di Deniz e scovando il fuggitivo in una caffetteria.

Erdem tradisce Serkan nella Puntata di Love is in the Air del 10 novembre 2021

Eda e Serkan sono sul punto di arrendersi, ma l’amore che provano l’una per l’altro li spinge a continuare le ricerche di Deniz. Il complice di Selin si è dato alla macchia e non è possibile seguire tracce per ritrovarlo. Se Eda e Deniz non firmeranno l’annullamento entro poche ore, il matrimonio rimarrà valido. Seguendo una pista, Serkan ed Eda finiscono in un garage e vengono intrappolati da Erdem.

Anticipazioni Love is in the Air: caccia all’uomo!

Serkan ed Eda sono ufficialmente fuori gioco a causa di Erdem, ma non sono gli unici ad essersi messi sulle tracce di Deniz. Zia Ayfer, preoccupata per il futuro della nipote, chiede aiuto ad Aydan e Seyfi per trovare il fuggitivo in città. Che la caccia all’uomo abbia inizio…

Love is in the Air Anticipazioni: Ayfer mette in trappola Deniz

Ayfer, Aydan e Seyfi sono decisi a scovare Deniz e costringerlo a firmare le carte dell’annullamento del matrimonio con la Yildiz. Dopo aver cercato a lungo per le strade della città, zia Ayfer ha un’intuizione che si rivelerà essere quella vincente, dal momento che la donna troverà il nascondiglio di Deniz.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.