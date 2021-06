Love is in the Air Anticipazioni 10 giugno 2021: Eda l'ha combinata grossa! Aydan e Serkan sono furiosi...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 10 giugno 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Aydan è furiosa con Eda e con il suo trasferimento a casa di Serkan. La signora Bolat cerca in ogni modo di fermare i due ragazzi, non sapendo che si tratta di un equivoco e che, anche per colpa sua, le cose si stanno mettendo molto male. Intanto all'Art Life, Eda deve affrontare l'ira di Serkan. L'architetto è furioso per come stanno andando gli affari e ha appena scoperto che un suo collaboratore fa il doppio gioco con Kaan Karadag. Selin invece, molto preoccupata per le novità appena scoperte a casa Bolat, si affretta ad arrivare in ufficio per chiarire la situazione.

Aydan furiosa con Eda. La fioraia l'ha combinata grossa... in Anticipazioni Love is in the Air del 10 giugno 2021

Selin ha svelato una novità terribile su Eda e Aydan è spaventata a morte! La signora Bolat ha scoperto che Eda intende trasferirsi a casa di Serkan e che sta trasportando i suoi scatoloni nella dependance accanto alla casa padrona nell'immensa villa di famiglia. Aydan avrà una fioraia come vicina di casa e la cosa la manda completamente su di giri. Per questo l'incontro con Ayfer, chiamata a rapporto subito dopo che Selin se n'è andata, è di vitale importanza. Lei e la zia della Yildiz devono trovare velocemente un punto d'accordo per fermare i loro due ragazzi. Ma le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che il loro faccia a faccia sarà tutt'altro che risolutivo. Ayfer, completamente all'oscuro dei piani della nipote – ormai da tempo – non si capacita di questa scelta improvvisa ma difende a spada tratta Eda, senza dare alcuna soddisfazione ad Aydan anzi invitandola a conoscere un po' di più il suo adorato figliolo. Colpita e affondata!

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan furioso con Eda, la ragazza è in difficoltà

Eda è arrivata all'Art Life con gli scatoloni affidati da Seyfi e si precipita a salutare Serkan, ancora molto stranita dal fatto che l'architetto non sia passato a prenderla. Peccato che la ragazza abbia dimenticato che è mercoledì e che è il suo giorno libero. Il suo errore non piace per nulla a Serkan, che l'accoglie con una grossa ramanzina sulla puntualità e sul fatto che dovrebbe avere maggiore cura per il suo lavoro. È evidente che il Bolat è nervoso, forse per via del fatto che la notte precedente lui e la fioraia si sono avvicinati molto e questo non fa certo parte del loro piano. Eda incassa il colpo e cerca di controbattere ma stavolta, dall'altra parte, trova un muro invalicabile. Pyril osserva la scena preoccupata e rivela a Engin di non volere Eda tra i piedi. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che questa litigata porterà a peggiorare la situazione da lì a poco.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan ha un piano contro Kaan

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la giornata passerà molto lentamente. Serkan non rivolgerà più la parola a Eda e la ragazza non se la passerà per nulla bene. Il nervosismo dell'architetto è però presto spiegato. Ha capito che nella sua azienda c'è una talpa al soldo di Kaan Karadag e ha già intuito chi possa essere. Il Bolat è sicuro che sia Ahmet, il suo CFO, proprio il vero responsabile dei tagli alle borse di studio. Il ragazzo ha un piano ma ha necessità di non rivelare niente a nessuno, almeno per il momento. Ci penserà presto a prendersi la sua rivincita. Intanto propone alla squadra un progetto di restauro da milioni. Si tratta di un'operazione costosissima e che secondo Engin e Pyril, la loro azienda non riuscirà a portare a termine. Serkan è però convintissimo di quello che sta facendo e intende proseguire ma per farlo ha bisogno delle firme di Selin e di suo padre.

Trame e Anticipazioni Love is in the Air: Selin gelosa mentre Melo si licenzia

Selin non ha ancora digerito la storia del trasferimento di Eda a casa di Serkan ed è furiosa. La ragazza non può credere che il suo ex abbia permesso che una donna mettesse radici nella sua casa. A lei non era neanche permesso lasciare qualche effetto personale in bagno. L'imbarazzo dell'addetta stampa è evidente e Ferit è preoccupato che la sua fidanzata sia ancora ossessionata dal ricordo di Serkan e comincia a esserne infastidito. Selin cerca di rasserenarlo, non ha nessuna intenzione di tornare con il Bolat ed è solo molto in ansia per lui, sente che qualcosa non va e che è cambiato troppo repentinamente. Intanto Melo, nel negozio di profumi in cui lavora, ha alcuni problemi con la sua capa. L'amica di Eda non è esattamente una commessa provetta e la cosa infastidisce la sua responsabile. Melo sta per finire nei guai quando Kaan, che ha cominciato a seguirla, si presenta davanti a lei, salvandola da un sicuro licenziamento e cominciando a corteggiare la ragazza. Il Karadag ha le idee chiare: conquistare l'amica di Eda per colpire nel profondo Serkan. Melo è completamente stregata dall'affascinante cliente e, galvanizzata dalle sue parole, prende coraggio e si licenzia.

