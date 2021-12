Love is in the Air Anticipazioni 10 dicembre 2021: Serkan fa scacco matto!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Serkan riesce a rimanere solo con Eda.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 10 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Melek e Ayfer sono sempre più preoccupate che Serkan possa scoprire la verità su Kiraz. Mentre le complici di Eda si ingegnano per tenere la bambina lontano dal legittimo padre, Serkan tenta il tutto per tutto per poter passare qualche ora da solo con la Yildiz.

Melek e Ayfer in combutta nella Puntata di Love is in the Air del 10 dicembre 2021

L’arrivo improvviso di Serkan a Sile getta Melek e Ayfer in preda all’ansia. L’imprenditore non deve scoprire che Kiraz è sua figlia, ma Eda sembra avere i primi segni di cedimento e loro non possono permetterlo. Dopo aver raccolto i pezzi del cuore infranto della Yildiz, infatti, Melek e Ayfer non hanno intenzione di permettere all’attore di avvicinarsi nuovamente alla loro famiglia.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan vuole Eda!

Mentre Melek e Ayfer rifilano l’ennesima bugia a Serkan, e Aydan si trasferisce per controllare Eda, il Bolat ha le idee chiare su ciò che il suo cuore prova in compagnia della paesaggista. Serkan non ha mai dimenticato Eda e vuole averla per sé a tutti i costi.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan imbroglia tutti

Vedendo Eda sempre più restia a trascorrere del tempo da sola con lui, il Bolat organizza una finta riunione per parlare del progetto dell’hotel di Deniz. La Yildiz, dopo essere stata sul punto di rivelare tutta la verità all’imprenditore, si presenta in ufficio e scopre che nessuno si è presentato all’appuntamento. Così, il Bolat ha una scusa per trascorrere del tempo a stretto contatto con la Yildiz, lontano da occhi indiscreti.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 6 al 10 dicembre 2021.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.