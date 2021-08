Love is in the Air Anticipazioni 10 agosto 2021: Eda nasconde la gravidanza a Serkan?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 10 agosto 2021. Serkan sempre più convinto che Eda sia incinta. I due ex fidanzati si trovano coinvolti in una serie di equivoci spassosi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 10 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Serkan teme che Eda stia nascondendo la gravidanza, poiché delusa dal fatto di essere stata lasciata su due piedi, senza troppe spiegazioni. Le nausee della Yildiz e il suo desiderio di accudire il figlio dei Kafescioglu non fanno che accrescere l’inquietudine del Bolat. Mentre Ayfer si convince che la nipote sia incinta, dopo aver parlato con la pettegola Aydan, Serkan origlia una conversazione tra Eda e la nuova cliente ne nasce un gigantesco equivoco.

Eda è incinta nella Puntata di Love is in the Air del 10 agosto 2021

Serkan ha paura che Eda stia nascondendo la sua gravidanza. Il Bolat, infatti, ha notato come la sua ex fidanzata si sia offerta senza il minimo problema di occuparsi del figlio dei loro nuovi clienti, i coniugi Kafescioglu, oltre al fatto che Eda abbia accusato malessere e nausee mattutine. Insomma, tutti indizi che portano ad una sola conclusione: la Yildiz è incinta. Dal momento che il Bolat l’ha lasciata senza darle troppe spiegazioni, è plausibile che Eda non si fidi più di lui e per questo sta tenendo segreto il suo stato interessante, ma Serkan deve scoprire qualcosa di più prima poter agire…

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan indaga sulla gravidanza di Eda

Eda è molto felice di poter badare al figlio dei Kafescioglu, perché ama i bambini e ha compreso quanto alla coppia servisse una serata in solitudine, lontano dal neonato. Serkan, invece, collega questa scelta al fatto che Eda sia incinta e così anche sua madre Aydan. La donna, infatti, sta cercando di riallacciare i rapporti con Eda, così come suggerito dal suo psicanalista, e ha fatto alla giovane una videochiamata, trovandola in compagnia del bambino. Aydan contatta immediatamente Ayfer, mettendola al corrente dei suoi sospetti, e la zia della Yildiz si allarma enormemente.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan è salvo!

Mentre Aydan e Ayfer indagano sulla presunto gravidanza di Eda, Serkan ascolta una parte di conversazione privata tra la sua ex fidanzata e la nuova cliente. Da qui nasce un ulteriore malinteso, poi chiarito dalla signora Kafescioglu che spiega al Bolat di essere rimasta incinta per la seconda volta. Eda, dunque, non porta in grembo il figlio di Serkan, ma lui è veramente sollevato per questa notizia?

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.