Love is in the Air Anticipazioni 1 Settembre 2021: Eda in pericolo! Arriva la seducente Balca

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 1° settembre 2021. Nell'episodio della soap di Canale5, all'Art Life arriva la nuova PR ed è subito guerra con Eda!

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata dell'1 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Eda e Serkan hanno scelto la sostituta di Selin. In azienda arriva la seducente Balca, che mostra immediatamente di avere un interesse per il Bolat. Eda cerca di mascherare la sua gelosia ma non riuscirà a lungo a nascondere di essere infastidita dalla presenza della nuova arrivata. Intanto Aydan si è candidata alla presidenza della sua fondazione ma la sua rivale, Nesrin, mette in pericolo la sua reputazione, diffondendo alcune informazioni private ai giornalisti. Mentre Balca risolve la situazione e riesce a liberare la famiglia dalla stampa, Eda e Serkan si impegnano a convincere una socia molto influente a dare il suo voto alla signora Bolat.

Eda gelosa di Balca in Love is in the Air Anticipazioni 1° settembre 2021

Eda è gelosa di Serkan! Nonostante abbia promesso di non lasciarsi andare con il Bolat e di tenere le distanze da lui, la bella fioraia non ha potuto fare a meno di infastidirsi davanti alle candidate presentatesi per il posto di nuova PR dell'Art Life. E le cose si complicano quando in azienda si presenta Balca, la ragazza scelta personalmente da lei. Purtroppo per la Yildiz – che l'aveva selezionata basandosi su una sua vecchia fotografia - la nuova arrivata si rivelerà essere una donna avvenente e molto intelligente. In ufficio tutti la prenderanno in simpatia, soprattutto Erdem, che ne rimarrà affascinato. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che per Eda cominceranno i guai. La nuova PR sembrerà nutrire un certo interesse per il suo nuovo capo e la sua presenza comincerà a infastidire la paesaggista, che si sentirà minacciata.

Anticipazioni Love is in the Air: Balca salva Aydan dallo scandalo

La presenza di Balca creerà grossi problemi a Eda... e siamo solo all'inizio. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Selin farà di tutto per istruire come si deve la nuova arrivata e le racconterà tutto su Serkan, suscitando sempre più la sua curiosità. Balca si rivelerà però non solo bella ma anche molto capace nel suo lavoro. E lo dimostrerà salvando Aydan dallo scandalo. La mamma del Bolat sarà infatti attaccata dai giornalisti a cui Nesri – la sua rivale alla presidenza della fondazione – farà trapelare la notizia del divorzio da Alptekin. La PR convincerà la stampa a lasciare in pace Aydan e a lasciare, senza alcuno scoop, il giardino della sua casa. Poi si impegnerà ad aiutarla a convincere le socie del club a votare per lei. Eda e Serkan faranno lo stesso: dovranno occuparsi di una socia molto ma molto influente e difficile.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan svela a Eda uno dei tre desideri

Eda continua a tenere le distanze da Serkan anche se senza grandi risultati. Il Bolat è infatti sempre più deciso a dimostrarle di essere cambiato. L'architetto non vuole lasciarsi sfuggire l'occasione di passare del tempo insieme alla sua amata e decide di utilizzare il primo dei tre desideri che la Yildiz – per farsi perdonare di aver coperto la bugia di Ferit – deve realizzare per lui. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Serkan chiederà a Eda di presentarsi a sorpresa a casa sua in piena notte e di vedere con lui un film. La fioraia non potrà rifiutare e in cuor suo non potrà negare di essere molto felice di realizzare questa strana e romantica richiesta. Ma alcune parole di Balca faranno vacillare tutte le sue sicurezze e la porteranno a ragionare sulla sua relazione con Serkan. È giusto che cerchi di cambiarlo o dovrebbe accettarlo così com'è?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 30 agosto al 3 settembre 2021.

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.