Love is in the Air Anticipazioni 1° ottobre 2021: Piril è incinta?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Engin crede che Piril sia incinta.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 1° ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Engin è il re degli equivoci e anche questa volta il destino sembra volerlo mettere alla prova. Mentre ascolta la telefonata che Piril sta facendo ad una cara amica, Engin sente parlare la sua fidanzata di gravidanza e si convince che lei sia incinta. Engin va nel panico alla prospettiva di diventare padre, proprio quando Ayfer e Deniz scoprono che Serkan è tornato ma non ricorda nulla della storia d’amore con Eda. Tristi per la sorte della Yildiz, Erdem, Melo e Leyla architettano un piano per far recuperare la memoria al Bolat.

Piril è incinta nella Puntata del 1° ottobre 2021 di Love Is in the Air

Engin si rende protagonista dell’ennesimo equivoco, che gli costerà un bello spavento e creerà tensione con Piril. Mentre la sua fidanzata si trova al telefono con una cara amica, infatti, Engin sente parlare sempre più insistentemente di gravidanza e si convince che Piril sia in dolce attesa. Tra il panico generale, la paura di affrontare la paternità e la gioia per la notizia, Engin ignora che Piril non parlava affatto di sé stessa ma di una gattina che presto darà alla luce i suoi cuccioli, che lei vorrebbe adottare.

Anticipazioni Love is in the Air: Ayfer e Deniz sotto shock

Serkan Bolat è tornato in città ma tutto è cambiato e lui non se ne è neppure accorto. A causa della sua perdita di memoria, infatti, l’imprenditore si trova a dividere la ArtLife con Eda, che ha ricevuto dalla nonna Semiha il 45% delle quote dell’azienda, certo di essere ancora il promesso sposo di Selin e senza la minima idea di aver vissuto una storia d’amore travolgente con la Yildiz. Mentre si trova nel locale di Deniz, Ayfer riceve la notizia del ritorno di Serkan ma non può tirare un sospiro di sollievo: Eda ha il cuore a pezzi.

Love is in the Air Anticipazioni: un piano segreto per Serkan

Eda è stata distrutta dalla notizia che Serkan non ricorda più nulla della loro relazione, compreso il fatto che poco prima dell’incidente aereo, era sul punto di convolare a nozze con lei. Ma la Yildiz non è la sola a soffrire questa nuova versione del Bolat. Erdem, Melo e Leyla tramano per cercare di far tornare la memoria a Serkan, liberandolo dalle grinfie di Selin.

Scopriamo le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 27 settembre al 2 ottobre 2021.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.