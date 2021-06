Love is in the Air Anticipazioni 1° luglio 2021: Eda dice addio per sempre a Serkan...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Love is in the Air per la puntata dell'1 luglio 2021. Nell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Eda si licenzia e dice addio per sempre a Serkan ma...

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata dell'1 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Selin corrompere la giornalista che ha diffuso lo scoop del contratto e Ceren comincia a sospettare che la PR sia in qualche modo coinvolta nell'umiliazione subita da Eda. Intanto la Yildiz, sempre più furiosa con Serkan, dice all'architetto di aver deciso di licenziarsi e gli promette di trovare al più presto le prove per scagionarsi. Una volta fatto, lui non la rivedrà più. Lo giura! La fioraia e Fifi si mettono subito all'opera per trovare il vero colpevole mentre Melo si prepara alla cena con Kaan.

Love is in the Air Anticipazioni: Selin corrompe la giornalista per salvare Ferit

Ceren é riuscita a ottenere un incontro con la giornalista responsabile di aver mandato online lo scoop sul contratto. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano però che l’incontro tra le due non è andato come sperato. Selin, informata da Piril, é corsa all’appuntamento e appena arrivata fa capire a Fatma di avere un altro piano per lei. Approfittano di un momento di distrazione dell’avvocato, la PR mostra un messaggio alla giornalista, chiedendole di mantenere il silenzio. In cambio otterrà una grossa somma di denaro e ne avrà altro se continuerà a non rivelare a nessuno la sua fonte. La donna si lascia corrompere e dice a Ceren di aver trovato il pezzo di carta strappato - dal contratto - nella spazzatura di casa Bolat. L’amica di Eda capisce che deve essere successo qualcosa e torna a minacciare di portarla in tribunale. Poi lascia il bar per tornare in città, convinta che Selin stia facendo il gioco sporco.

Eda dice addio per sempre a Serkan in Love is in the Air Anticipazioni 1 luglio 2021

Eda voleva restituire l’anello a Serkan ma il Bolat non ha voluto riaverlo indietro. La ragazza ha sperato sino all’ultimo di aver chiuso definitivamente con lui ma purtroppo deve ritornare in ufficio per firmare dei documenti per cui solo lei ha la procura. Engin le ha assicurato che Serkan non sarà sul posto ma l’architetto - deciso a parlare nuovamente con lei - ha fatto in modo di tornare molto velocemente in azienda. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che il loro faccia a faccia sarà tremendo. Eda tenterà di evitarlo ma finirà per scontrarsi con Serkan e per rinnovargli il suo odio funesto. Ha capito che lui ha bisogno di prove, che non si fiderà di lei se non gliele fornirà e gli promette di trovarle. Dopo di che, lavoro per i Birol o meno, lei se ne andrà. La Yildiz si licenzia ufficialmente dalla Art Life ma rimane ancora un compito da risolvere: scovare il vero colpevole della fuga di notizie. Intanto Melo si prepara alla cena con Kaan organizzata da Ayfer. La serata però non andrà come previsto. La zia di Eda capirà subito che il Karadag è un impostore.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda e Fifi indagano sul vero colpevole

Eda può contare sull’aiuto di Fifi per risolvere il caso. La Dark Lady sembra avere doti e agganci da vero 007. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la ragazza, tramite una sua conoscenza, ha scoperto che l’azienda che ha copiato i lampadari di Serkan ha ottenuto i bozzetti da un uomo d’affari alto, bello e moro. Non è un grande indizio e i filmati delle telecamere di video sorveglianza, ottenute sempre alle doti investigative di Fifi, non rivelano altri indizi importanti. Eda non può far altro che aspettare. Intanto finisce il lavoro che deve consegnare al Bolat e, nonostante i consigli di Ceren, decide di consegnarli all’avvocato la notte stessa.

