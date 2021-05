Love is in the Air Anticipazioni 1 giugno 2021: Eda umilia Serkan, "Sei un robot insensibile!"

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata dell'1 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Eda aiuta Serkan a firmare un contratto di lavoro poi lo svergogna davanti a tutto l'ufficio.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in The Air per la puntata – la seconda – del 1° giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.35 su Canale5, Eda e Serkan sono ancora ammanettati. Melo, Ceren e Figen si sono messe alla ricerca della loro amica ma non riescono a trovarla da nessuna parte. Nonostante la guerra tra i due, Eda aiuta il suo nemico a firmare un contratto con il signor Evren. Serkan è molto colpito dall'intelligenza della ragazza ma spera di non incontrarla mai più dopo che saranno finalmente liberi. Purtroppo per lui, la ragazza sembra destinata a non lasciarlo in pace anzi... lo umilierà davanti a tutti i suoi colleghi.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda aiuta Serkan a firmare un contratto

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Serkan ed Eda, dopo aver fatto le scale per arrivare al ristorante, si incontreranno con il cliente del Bolat. Le manette impediscono loro di avere dei movimenti fluidi e li costringono a stare appiccicati l'uno all'altra. Per evitare di scatenare i sospetti del loro interlocutore, i due ragazzi fingono di essere fidanzati. L'incontro si trasformerà presto in un pranzo ed Eda – pur non volendolo – aiuterà il suo nemico a stipulare un contratto vantaggioso con l'ingenuo Evren. Serkan, stupito dell'intraprendenza e dell'intelligenza della sua inaspettata alleata, non potrà fare a meno di ringraziarla. I due, ancora ammanettati, dovranno aspettare l'arrivo di Engin e del fabbro per essere finalmente liberati ma le cose non andranno come da loro sperato.

Love is in the Air Anticipazioni: Figen libera Serkan ed Eda

Mentre Melo, Ceren e Figen continuano a cercare Eda disperatamente, la ragazza e Serkan - reduci da un proficuo pranzo di lavoro - aspettano Engin e Leila in un parco. Ma il socio del Bolat non ha capito la gravità della situazione e si presenta davanti all'amico non solo con un fabbro ma anche con lo stuolo di avvocati della loro azienda. L'architetto, infastidito, non può fare a meno di pensare che la giornata non potrebbe andare peggio ma purtroppo si sbaglia di grosso. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che il fabbro non ha intenzione di aiutarlo anzi pensa che il signor Bolat si sia messo nei guai con la giustizia. A salvare la situazione ci penserà Fifi. La ragazza – con in mano una forcina – riuscirà ad aprire le manette. Eda saluta quindi Serkan e i due ragazzi si promettono di non vedersi mai più. Ma purtroppo la Yildiz ha lasciato la sua borsetta nella macchina del suo nemico giurato!

Eda svergogna Serkan davanti a tutti in Love is in the Air Anticipazioni 1 giugno 2021

Ceren, Melo e Figen erano molto preoccupate per la loro amica e lo saranno ancora per qualche ora. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano infatti che Eda dovrà tornare a tormentare Serkan. La ragazza ha dimenticato la sua borsa nella macchina dell'architetto e per recuperarla deve andare nella sua azienda. Intanto il Bolat sta indagando sulle borse di studio e sul perché sono state cancellate. Scopre che il suo CFO, Ahmet, è il responsabile dei tagli e lo invita a fare ammenda per il suoi terribili errori. Non erano questi i suoi compiti e non doveva permettersi di fare i tagli al budget dove non doveva. Il manager viene interrotto dall'arrivo di Eda, desiderosa di riavere immediatamente i suoi documenti e il suo telefono. Serkan ne approfitta per rivelarle di aver scoperto come mai le borse di studio sono state cancellate ma la Yildiz non sente ragioni. Non vuole le sue scuse, soprattutto perché sente che non sono sincere. I due finiscono per litigare furiosamente e la ragazza, al culmine della rabbia, lo umilia pubblicamente accusandolo di essere un robot insensibile e anaffettivo.

Trame e Anticipazioni Love is in the Air: Jenka, il fidanzato di Eda, torna a Istanbul

Eda lascia l'ufficio di Serkan furiosa più che mai. Il Bolat è sconvolto da quello che è appena successo. Una persona si è permessa di umiliarlo davanti ai suoi dipendenti; non era mai capitato nella sua vita. La fioraia torna a casa e aspetta con trepidazione che Jenka, il suo fidanzato, la chiami per incontrarsi. E così avviene. Il ragazzo è però molto strano. Il viaggio in Italia sembra averlo cambiato tantissimo e ha qualcosa di molto importante da dirle. Eda – dopo la passeggiata – è molto confusa ma Melo, inguaribile romantica, le suggerisce che probabilmente Jenka vuole chiederle di sposarla. Ma sarà davvero così?

Scopri le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 31 maggio al 4 giugno 2021

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.