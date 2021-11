Love is in the Air Anticipazioni 1° dicembre 2021: Aydan caccia di casa Kemal!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Aydan caccia Kemal da casa e lui si infuria.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 1° dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, approfittando dell’imminente viaggio di Serkan per New York, Aydan evita ancora una volta di rivelare al figlio la verità sulla storia d’amore con Kemal. La donna, infatti, invita il suo fidanzato a convivere a casa Bolat, certa che Serkan sarà lontano dalla città per almeno tre mesi. Quando, a causa di un inconveniente, l’imprenditore non può più partire, Aydan caccia di casa Kemal che, furioso per il trattamento appena ricevuto, le dà un ultimatum. Nel frattempo, tra Serkan ed Eda l’aria è sempre più tesa.

Aydan e Kemal convivono nella Puntata di Love is in the Air del 1° dicembre 2021

Aydan ha preferito tacere la storia d’amore con Kemal al figlio Serkan, dato che l’imprenditore non si è mai mostrato favorevole a questo rapporto. Dal momento che Serkan sta per partire per New York, dove soggiornerà per diversi mesi, Aydan chiede a Kemal di trasferirsi a casa sua per intraprendere una convivenza. La coppia festeggia felice il traguardo, ma una chiamata del Bolat rovina tutto.

Anticipazioni Love is in the Air: Kemal cacciato da Aydan

Serkan chiama Aydan, riferendo alla madre che non potrà più lasciare la città a causa di un grave inconveniente. La donna entra nel panico: il figlio non può scoprire della convivenza con Kemal e lei deve correre ai ripari. Nonostante le proteste di Kemal, Aydan mette il suo fidanzato alla porta. La situazione è sempre più tesa e, con la convivenza sfumata, potrebbe degenerare da un momento all’altro.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda e Serkan in guerra

Tornato in città, Serkan incontra Eda e i due parlano degli anni trascorsi lontani, raccontandosi pettegolezzi sugli amici della ArtLife e le loro nuove vite. Purtroppo, i due ex fidanzati non riescono proprio ad avere una conversazione pacifica e tra loro scoppia una lite improvvisa, che porterà a galla vecchi rancori mai sanati.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 29 novembre al 3 dicembre 2021