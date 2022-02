LOL 2, il ritorno dello show comico sorpresa della pandemia, una disfida fra comici che non possono ridere

Anticipazioni TV

Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele, Maccio Capatonda e altri comici e comiche sono protagonisti della seconda stagione di LOL. Dal 24 febbraio si tornerà a ridere da casa dei poveri protagonisti cavia che invece non possono ridere a ogni costo.

Tutti pronti. Il 24 febbraio tornerà LOL, lo show comico di Prime Video sorpresa della scorsa stagione, capace di allietaredurante la pandemia con risate e tormentoni, facendoci vivere con un pizzico in meno di pesantezza la quarantena. Prima le quattro puntate iniziali, e poi dal 3 marzo le ultime due, sempre condotte da Fedez, questa volta insieme a Frank Matano, già concorrente lo scorso anno. Previste le incursioni di Lillo, con il suo posaman il grande trionfo di LOL 1.

Per chi fosse vissuto sulla luna negli ultimi tempi, LOL, prodotto da Endemol Shine Studio per Amazon Studio, vede i partecipanti sfidarsi a colpi di battute con i loro diversi stili comici - stand-up, improvvisazione, commedia fisica e altro - cercando di strappare una risata al gruppo senza mai cedere alla comicità degli avversari. Alla prima risata di uno dei comici, scatta un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. Chi per ultimo rimarrà serio sarà il vincitore, e potrà donare 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta. La prima stagione di LOL: Chi ride è fuori, il titolo più visto di sempre su Amazon Prime Video in Italia.

C’è grande attesa, oltre alle aspettative alle stelle. Ne hanno sofferto anche i nuovi dieci concorrenti, che hanno incontrato la stampa per presentare lo show. Tra di loro dei fuoriclasse come Corrado Guzzanti, il Mago Forest, Virginia Raffaele, con Maccio Capatina, Maria Di Base, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza, Diana Del Bufalo e Max Angioni. Tutti a ruota libera, come inevitabile mettendo dieci comici in una stanza. Risate e complicità, ma anche palese terrore nel non rivelare nulla di quello che vedremo su Prime Video dal 24 febbraio.

“C’è sempre bisogno di ridere”, impossibile non dirlo, al di là della coincidenza astrale molto particolare che ha probabilmente contribuito al grande successo della prima stagione. In molti hanno sottolineato come la scuola sia una dimensione in cui in passato si sono sottoposti loro malgrado alla dura prova di non dover ridere. Alto il rischio di avere una persona che conosci molto bene fra i compagni di LOL, perché sa come farti cedere. Ma Guzzanti spiazza, al solito, ricordando come nei funerali ha difficoltà a contenersi. “Infatti non ci vado da molti anni”, ha detto, “reagisco cominciando a bisbigliare a a ridere come a scuola. Non è carino, ma è così, infatti mando fiori e non vado.”

Sempre Guzzanti ha detto di aver “sottovalutato la fatica fisica. Ho una certa età e l’ho presa sotto gamba, come uno che si iscrive alla maratona di New York pensano che non sarebbe stato niente di che. Non ricordo bene cosa ho fatto, come gli altri. Ho rimosso tutto. L’ho presa come una terapia d’urto, ci voleva dopo due anni di pandemia. Ho fatto una cosa molto lontana da quello che faccio di solito, con persone messe insieme in maniera ingegnosa, apparentemente con poco da spartire, ma fra le quali si creano poi interazioni interessanti. Come buttarsi col deltaplano o aver fatto il militare”.

Difficile dire se e quali saranno i tormentoni di quest’anno, dopo i vari So' Lillo, o la risata di Matano che hanno decretato il successo della scorsa. Sicuramente “sono stati tutti molto attivi, più dello scorso anno”, ha ricordato Fedez. “Un'esperienza intensa, posso solo dire che chi è masochista accetta di partecipare a LOL”, ha detto Virginia Raffaele. “Sapevo che sarei andata incontro a cose orribili, ma non sapevo chi ci sarebbe stato. La comicità ormai ha tante sfumature diverse, è ormai personale dire cosa sia comico e cosa non lo sai”.

La risposta di ognuno di noi potrà arrivare dal 24 febbraio, su Amazon Prime Video.