Live - Non è la D'Urso, anticipazioni: ospiti Pamela Prati ed Eliana Michelazzo

Stasera, in diretta su Canale 5, in onda la tredicesima puntata di Live - Non e la D'Urso, il programma Videonews condotto da Barbara D'Urso.

Il talk show di Carmelita, giunto al tredicesimo appuntamento, si conferma il leader assoluto del piccolo schermo nel prime time del mercoledì, con una media di oltre 3 milioni di telespettatori e con picchi del 30% di share.

Live - Non è la D'Urso: ospite Pamela Prati

In esclusiva, Barbara D'Urso, ospiterà, per la prima volta insieme, Pamela Prati ed Eliana Michelazzo, tornando sul famigerato caso della showgirl sarda e le finte nozze con Marco Caltagirone in cui, come è noto, sono coinvolte le sue ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ospiti più volte a 'Live - Non e la D'Urso' per raccontare la loro verità. La Prati, invitata nel salotto della D'Urso durante la nona puntata, non ha voluto rispondere a nessuna domanda, lasciando poi lo studio tra lo stupore generale.

A affrontare le temutissime cinque sfere, ci sarà la coppia più discussa dell'edizione appena conclusa del Gf16: Francesca De Andrè insieme a Gennaro Lillio che affronteranno le numerose critiche e replicheranno agli opinionisti in studio, la cui sfera è pronta a girarsi per sferrare gli attacchi.

Il pubblico da casa potrà esprimere, come di consueto, la propria preferenza sugli ospiti con il "Live Sentiment" attraverso l’APP e il sito di Mediaset Play.

L'appuntamento con la tredicesima puntata di 'Live - Non è la D'Urso' ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 in diretta su Canale 5.