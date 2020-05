Liberi Tutti: Stasera su Rai3 la Terza Puntata in Chiaro della Fiction con Giorgio Tirabassi

Anticipazioni TV

Torna stasera su Rai3 con il terzo appuntamento la serie scritta degli autori di Boris.

Torna stasera su Rai 3 con la seconda puntata, Liberi Tutti, la prima Serie originale di RaiPlay, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, applauditi autori di Boris, e dedicata al collega Mattia Torre venuto a mancare lo scorso Luglio. I 12 episodi di 30 minuti l'uno che compongono la Fiction sono disponibili sulla piattaforma streaming della Rai già dal dicembre 2019 ma vengono ora proposti in chiaro.

Al centro del racconto c'è Michele Venturi (Giorgio Tirabassi), un cinico avvocato che vive di affari al limite della legalità. Arrestato dopo essere stato sorpreso con 25 milioni di euro, viene condotto agli arresti domiciliari. All'uomo, che ha tutte le sue abitazioni sotto sequestro, non resta che andare a vivere in un'abitazione molto particolare: un cohousing, modello di coabitazione solidale ed ecosostenibile, gestito dalla ex-moglie Eleonora (Anita Caprioli). Venturi si trova così catapultato in un mondo radicalmente diverso dal suo, con regole e valori con cui deve imparare a convivere se vuole tornare "libero".

Liberi Tutti: Dove eravamo Rimasti...

Michele ha architettato una strategia per scrollarsi di dosso le accuse. Il piano sembra funzionare e la sua permanenza al Nido si fa sempre più breve. Chiara ha presentato al padre il suo "amico" mentre Eleonora e Riccardo in assemblea hanno informato tutti che il Nido ha un problema di inquinamento. Dionisotti ha proposto di rivolgersi ad amici suoi per la bonifica e Michele deve salvare il cohousing da una brutta situazione. Intanto Iolde è sempre più affettuosa nei suoi riguardi.

Le Anticipazioni della Terza Puntata di Liberi Tutti in onda Stasera su Rai3

Mentre incombe la minaccia di un controllo ufficiale, gli albanesi si mettono al lavoro in allegria. Michele prova a fermare la burocrazia. Dionisotti ha un segreto. Riccardo va alla Asl con un incarico difficile. Una visita inaspettata interferisce coi lavori di bonifica. Michele cerca di tenere a bada il kazako e corteggia Nicoletta.

L'Appuntamento con Liberi Tutti è per stasera su Rai3 a partire dalle 22.00.