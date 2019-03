Leaving Neverland: Il documentario shock su Michael Jackson, Stasera e domani in TV su Nove

Preceduto da molte polemiche e denunce da parte della famiglia Jackson, arriva Stasera e domani sera in esclusiva per l'Italia sul canale Nove, Leaving Nerverland, il film-documentario co-prodotto da HBO e Channel 4 e diretto da Dan Reed.

Diviso in due prime serate da 120 minuti l'una, Leaving Neverland racconta la storia di due bambini, James Safechuck, 10 anni, e Wade Robson, 7 anni, entrambi diventati amici di Jackson, affascinati, come le rispettive famiglie, dalla fiabesca vita del cantante all'apice del successo planetario.

Attraverso le interviste agli ormai trentenni Safechuck e Robson e ai loro familiari, il documentario svela gli abusi subiti negli anni, che hanno portato entrambi gli uomini a confrontarsi con i loro traumi a distanza di tempo, non solo come adulti ma anche come genitori.



Leaving Neverland: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Secondo i suoi realizzatori, il film, proiettato in anteprima all'ultimo Sundance Film Festival e trasmesso in America da HBO e in Inghilterra da Channel 4, ha come obiettivo quello di mettere in discussione l'immaginario collettivo e di "rompere il silenzio", anche quando è coinvolta una figura potente e venerata come nel caso di Michael Jackson.

L'appuntamento con Leaving Neverland è per Stasera, martedì 19 marzo, e domani sera 20 marzo, alle 21.25 sul canale Nove.