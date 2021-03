Le Indagini di Lolita Lobosco, Un gioco pericoloso: Anticipazioni dell’ultima puntata fra amore e morte

Anticipazioni TV

In Un gioco pericoloso, l'Ultima Puntata della serie con Luisa Ranieri Le indagini di Lolita Lobosco, ci sarà una rimpatriata e, oltre a un delitto, sarà protagonista l'amore.

E siamo arrivati all'Ultima Puntata della Prima Stagione de Le Indagini di Lolita Lobosco, la serie di Rai1 tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e con protagonista una bellissima Luisa Ranieri. Ci siamo arrivati con rammarico, perché ci piaceva chiudere la settimana con i casi e gli amori del vicequestore di Bari con la pistola e la fluente chioma castana, ma anche con grande curiosità. Come si concluderà Le indagini di Lolita Lobosco? Nella serata di domenica 7 marzo, la fiction ha conquistato, con la Terza Puntata, Spaghetti all'assassina, 6.767.000 spettatori, pari al 28,2% di share, e siamo quindi convinti che il season final farà il botto. Nell'episodio, intitolato Gioco pericoloso, ritroveremo i personaggi che ci sono tanto cari: Antonio Forte (Giovanni Ludeno), Lello Esposito (Jacopo Cullin), Marietta (Bianca Nappi), mamma Nunzia (Lunetta Savino), Danilo (Filippo Scicchitano) e anche, direttamente dalla prima puntata… Stefano Morelli (Paolo Briguglia).

Le indagini di Lolita Lobosco: dove eravamo rimasti?

Nella Terza Puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco il vicequestore di Bari Lolita Lobosco ha indagato su un fattaccio avvenuto presso il ristorante di fronte alla sua abitazione, dove è stato ucciso lo chef Geppino Schirone. L'uomo, detto Pap'russ, era famosissimo in tutta la città per gli spaghetti all'assassina ed è stato ammazzato con una padella. La poliziotta, aiutata dal fidato Antonio Forte, ha scoperto che l'uomo era un terribile strozzino e che aveva pessimi rapporti con la figlia, per cui era stato il peggiore dei padri. Con intuito e un pizzico di fortuna, Lolita ha capito che erano in molti a odiare il cuoco, a cominciare dal padrone del ristorante e dal compagno di una bella guardarobiera il cui bambino stava per diventare merce di scambio. Nel frattempo, mentre Nunzia e la sorella di Lolita hanno ripreso con le loro attività al limite della legalità, il vicequestore ha sorpreso Danilo con una giovane donna dai capelli rossi. I due erano seduti al tavolino di un bar e la Lobosco li ha visti mani nelle mani. Il giornalista le ha spiegato che si trattava di una pranoterapeuta che stava intervistando, ma non è stato creduto, e quando la poliziotta ha compreso che l'amato aveva ragione, lui non si è fatto trovare. Lolita ha anche gettato un po’ di luce sulla morte di suo padre, che sembra sempre meno un incidente. Anche in questa puntata, il personaggio di Luisa Ranieri ha avuto un corteggiatore di cui ha accettato le profferte amorose: uno chef con il volto di Raz Degan e una bella barca a vela.

Le indagini di Lolita Lobosco, Un gioco pericoloso: Anticipazioni dell'Ultima Puntata

Nell'Ultima Puntata de Le indagini di Lolita Lobosco pubblico e privato torneranno a mescolarsi e persone che hanno a che fare con il passato della poliziotta saranno coinvolte in un delitto. Tutto comincia, per Lolita e per Antonio Forte, con una rimpatriata con i compagni di liceo. Gli ex alunni si ritrovano, come ogni anno, presso la trattoria Salvatore per la consueta abbuffata. Durante la cena Lolita conversa lungamente con un certo Vittorio Lamuraglia, che si occupa di pubbliche relazioni ed è appena rientrato dagli States. Il tempo non è stato clemente con Vittorio, che riempie di complimenti Lolita e fa ingelosire tantissimo Antonio. La mattina dopo la poliziotta viene a sapere che Vittorio è morto: l'ex compagno di scuola si sarebbe ucciso gettandosi da un terrapieno poco dopo la fine della cena. Il vicequestore, però, non è convinto che le cose siano andate realmente così e decide di indagare, scoprendo verità inquietanti non solo sulla vittima ma su uno scenario ben più ampio e soprattutto fosco.

Appuntamento dunque Stasera su Rai1, alle 21.25, con Un gioco pericoloso, l'Ultima avvincente Puntata de Le indagini di Lolita Lobosco.