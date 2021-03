Le indagini di Lolita Lobosco, Spaghetti all’assassina: Anticipazioni della Terza Puntata

Anticipazioni TV

Questa sera alle 21.25 su Rai1 torna Luisa Ranieri con La Terza Puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco, intitolata Spaghetti all'assassina e che vede la partecipazione straordinaria di Raz Degan.

Anche la Seconda Puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, la serie con Luisa Ranieri che va in onda in Prima Serata la domenica su Rai1, ha inchiodato davanti al piccolo schermo una larga fetta di pubblico. Gli spettatori di Solo per i miei occhi (questo il titolo dell'episodio) sono stati infatti 6.849.000, pari al 29,8% di share. Ma qual è il segreto del successo delle investigazioni del vicequestore di Bari che fa battere il cuore a quasi ogni uomo che incontra? Innanzitutto la stessa Lolita, che è un mix di grinta e fragilità, di spirito d'azione e femminilità. Armata di pistola e tacchi vertiginosi, la signorina Lobosco è una splendida quarantenne e un ottimo poliziotto, e i nostri complimenti vanno a Gabriella Genisi che l'ha inventata, rendendola protagonista di una serie di romanzi, e di Luca Zingaretti e Angelo Barbagallo, che hanno prodotto la serie e voluto ad ogni costo la Ranieri. La regia de Le indagini di Lolita Lobosco è di Luca Miniero e la Terza Puntata è prevista per questa sera alle 21.25. E’ la penultima del ciclo e si intitola, come il libro da cui prende ispirazione, Spaghetti all'assassina.

Le indagini di Lolita Lobosco: dove eravamo rimasti?

Nella Seconda Puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, la poliziotta con il volto di Luisa Ranieri ha risolto un caso piuttosto spinoso. Una suonatrice d'arpa di nome Bianca Empoli è stata assassinata mentre si trovava nell'appartamento che aveva preso in affitto per esercitarsi. Il marito, che non sapeva né dell'esistenza dello studio né dei molti amanti della consorte, è stato immediatamente escluso dalla lista degli ipotetici colpevoli e Lolita ha dovuto scavare nella vita del dirimpettaio di Bianca prima di scoprire chi aveva commesso il delitto. Nel frattempo i veri sentimenti di Antonio Forte per la Lobosco hanno cominciato a venir fuori, sentimenti che la moglie del poliziotto ben conosce e che le causano una tremenda gelosia. Quanto a Esposito, ha evitato il pranzo della domenica con la madre ed è andato a fare parapendio con il meccanico in gonnella e con i capelli rossi di cui si è invaghito. E Lolita e il giornalista trentenne Danilo Martini? Dopo un corteggiamento serrato da parte di lui, lei ha ceduto, con somma gioia della mamma della poliziotta, che per un guaio giudiziario si è trasferita temporaneamente dalla figlia insieme all'altra figlia e ai nipotini.

Le indagini di Lolita Lobosco: Anticipazioni della Terza Puntata

La Terza Puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco si intitola dunque Spaghetti all'assassina e, accanto agli attori che ormai ben conosciamo (da Luisa Ranieri a Filippo Scicchitano, da Jacopo Cullin a Giovanni Ludeno, da Bianca Nappi a Lunetta Savino), vede la partecipazione di Raz Degan. La vicenda comincia di mattina presto, quando Lolita Lobosco, chiamata dalle urla dei passanti, scende di corsa in strada in vestaglia e scopre che nel ristorante vicinissimo a casa sua è avvenuto un fattaccio. Nel locale giace a terra senza vita lo chef Geppino Schirone detto Pap'russ, artefice dei celeberrimi e molto piccanti spaghetti all'assassina, che attirano tantissimi clienti. Il cuoco è stato sicuramente assassinato ed è difficilissimo trovare anche un solo possibile colpevole. Lolita brancola nel buio e, oltre a non assaggiare la specialità del ristorante, scopre che Geppino Schirone è un personaggio ambiguo e con un lato oscuro, insomma un uomo che il vicequestore chiuderebbe volentieri in gattabuia.

L'appuntamento è dunque per Stasera alle 21.25 su Rai1 con Spaghetti all'assassina, la Terza Puntata de Le indagini di di Lolita Lobosco.