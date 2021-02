Le indagini di Lolita Lobosco, Solo per i miei occhi: Anticipazioni della Seconda Puntata

Anticipazioni TV

Va in onda Stasera alle 21.25 su Rai1 Solo per i miei occhi, la Seconda Puntata della serie con Luisa Ranieri Le indagini di Lolita Lobosco. Scopriamo cosa racconta.

La serie giallo-rosa Lolita Lobosco ha sostituito, in prima serata su Rai1 la domenica, la fiction con Serena Rossi Mina Settembre, confermando che le donne tutte d'un pezzo e che risolvono casi complicati piacciono particolarmente al pubblico televisivo. La prima indagine del Vicequestore di Bari con il volto e soprattutto i tacchi vertiginosi di Luisa Ranieri, è stata seguita da 7 milioni 535 mila spettatori, equivalenti al 31,8 per cento di share. Intitolata La circonferenza delle arance e tratta dall'omonimo romanzo noir di Gabriella Genisi, era diretta da Luca Miniero e ci ha portati in una Bari allegra, colorata e rigorosamente assolata. Prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, Le indagini di Lolita Lobosco torna Stasera, 28 febbraio, alle 21.25, con la Seconda Puntata, dal titolo Solo per i miei occhi.

Le indagini di Lolita Lobosco: dove eravamo rimasti?

Nella Prima Puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, abbiamo conosciuto tutti i personaggi della serie, a cominciare da Lolita. Il vicequestore di Bari, che ha fatto ritorno nella sua città natale dopo aver prestato servizio al nord, ci ha portato nel suo mondo lavorativo al maschile dove tutti la rispettano e alcuni sono innamorati di lei, a cominciare dai suoi attendenti Antonio Forte e Lello Esposito. Anche il questore Iacovella vorrebbe sedurla, ma la signorina Lobosco ha qualche difficoltà a lasciarsi avvicinare dagli uomini, forse perché non ha mai dimenticato il suo primo amore, Stefano Morelli, che l'ha lasciata quando erano ragazzi. Proprio costui è rispuntato all’improvviso nella vita della poliziotta ne La circonferenza delle arance. Fa il dentista ed è stato accusato di stupro dalla sua assistente di poltrona, una ragazza di nome Angela fidanzata con un tipo gelosissimo. Convinta dell'innocenza di Stefano, Lolita ha indagato sul suo passato e fra i suoi legami e ha scoperto un matrimonio infelice e una macchinazione ai danni dell'uomo. Fuori dal lavoro, il vicequestore si è imbattuta in Danilo Martini, un giornalista che ha 10 anni meno di lei e che è rimasto folgorato dalla sua bellezza. Lolita ha mostrato di gradire il suo corteggiamento, benché spaventata dalla differenza di età. Nella Prima Puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, abbiamo anche incontrato per la prima volta Nunzia e Carmela, la mamma e la sorella di Lolita. Ci siamo imbattuti infine nella sua amica Marietta, che fa il magistrato, e abbiamo scoperto che il padre della nostra poliziotta, ormai morto, è stato tante volte in prigione, deludendo e addolorando la figlia.

Le indagini di Lolita Lobosco: Anticipazioni della Seconda Puntata

Anche Solo per i miei occhi parte da un romanzo di Gabriella Genisi e vede sempre dietro alla macchina da presa Luca Miniero.

Dopo aver risolto brillantemente il caso Stefano Morelli, Lolita deve dedicarsi a una nuova indagine che riguarda l'omicidio di una donna bellissima di nome Bianca Empoli che da una settimana non torna a casa. Bianca è una musicista molto conosciuta. Suona l'arpa e, senza dirlo al consorte, ha affittato un appartamento per studiare e preparare i propri concerti. E’ proprio in questo luogo che il suo corpo senza vita viene ritrovato dai vicini. Tutti sono convinti che a uccidere la donna sia stato, per tradimento, il marito Vito Loconsole, che tuttavia ha un alibi di ferro e che negli ultimi tempi ha trascurato Bianca per dedicarsi a suo lavoro di antiquario. Lolita, come sempre, prova a cercare indizi nel passato della vittima, scoprendo una vita segnata sì dal successo ma anche da una profonda solitudine.

Appuntamento dunque Stasera, alle 21.25 su Rai1, con Solo per i miei occhi, la Seconda Puntata de Le indagini di Lolita Lobosco. Non perdetela!