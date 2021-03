Le indagini di Lolita Lobosco: ci sarà una Seconda Stagione?

Anticipazioni TV

Possiamo sperare di tornare a vedere il Vicequestore di Bari con il volto di Luisa Ranieri in una Seconda Stagione de Le indagini di Lolita Lobosco? Dichiarazioni, ipotesi, notizie e.. un crossover con Montalbano.

Nella giornata dell'Ultima Puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco, la domanda che sorge spontanea è: ci sarà una Seconda Stagione? Quattro puntate in effetti sono poche, soprattutto se si compara la serie con protagonista Luisa Ranieri a Il commissario Ricciardi (6 puntate) e a Mina Settembre (sempre 6 puntate ma ognuna da 2 episodi), ma siccome anche la fiction con Lino Guanciale e quella con Serena Rossi avranno una seconda stagione, è molto molto probabile che Lolita torni a rallegrare le nostre serate, magari sempre la domenica sera per chiudere in bellezza il weekend. Del resto, perché non dovrebbe essere così? Quasi ogni volta che ci si lancia in una nuova serie o fiction, non ci si azzarda a scrivere decine e decine di puntate e soprattutto a girare, in particolare se si è in tempi di pandemia come il nostro. Si parte quindi con la prima stagione e poi si tasta il terreno. Le indagini di Lolita Lobosco ha avuto un numero altissimo di spettatori, quindi siamo fiduciosi.

Una Seconda stagione? Cosa dicono i fatti e cosa le persone

I fatti

Se per fatti intendiamo i romanzi da cui la serie è tratta, allora ci dicono che una seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco potrebbe vedere probabilmente la luce. Del ciclo fanno parte i seguenti libri: "La circonferenza delle arance" (2010), "Giallo ciliegia" (2011), "Uva noir" (2012), "Gioco pericoloso" (2014), "Spaghetti all'assassina" (2015), "Mare nero" (2016), "Dopo tanta nebbia" (2017), "I quattro cantoni" (2020). Premesso che la serie si prende delle licenze poetiche, ci sono ancora tante indagini da raccontare, e tutte intriganti. Insomma, Massimo Gaudioso, Daniela Gambaro e Massimo Reale avrebbero una montagna di materiale da cui prendere spunto.

Le persone

Il fatto è, cari fan de Le indagini di Lolita Lobosco, che nessuno si è lasciato finora andare a dichiarazioni ufficiali. Durante l'incontro virtuale fra il Noir in Festival 2021 e Gabriella Genisi, Lunetta Savino e il regista Luca Miniero, la prima ha fatto sapere che i suoi lettori hanno adorato la serie e la maniera in cui Lolita è stata rappresentata, e che le hanno scritto chiedendole: ma quando faranno altre puntate? Quindi colei che ha inventato il vicequestore di Lobosco sarebbe entusiasta se ci fosse una seconda stagione. Quanto a Luca Miniero, ha semplicemente spiegato quanto l’esperienza lo abbia appassionato. E se Platinette, nella sua rubrica La TV che vedo, ha affermato che di sicuro il personaggio avrà lunga vita, Filippo Scicchitano (Danilo), ha detto al settimanale DiPiù: "Al momento non so nulla, ma spero proprio si faccia. Sarebbe bellissimo ritrovare Luisa Ranieri sul set e, ovviamente, anche tutto il resto del cast di attori e della troupe".

Il crossover fra Le indagini di Lolita Lobosco e Il commissario Montalbano

I più fantasiosi sostengono che potrebbe esserci un crossover fra Le indagini di Lolita Lobosco e la serie con Luca Zingaretti Il commissario Montalbano. Sappiamo bene che i libri di Andrea Camilleri hanno ispirato i romanzi della Genisi, che ha inventato Lolita Lobosco dopo aver realizzato che mancavano gialli con donne di potere nell'ambito della polizia e ci ha tenuto a fare del personaggio un mix di grande femminilità e dinamismo maschile. Detto ciò, dovete sapere che nel primo romanzo del ciclo, che è "La circonferenza delle arance", si parla dell'amicizia fra il vicequestore e Montalbano e si fa riferimento a una telefonata fra i due. Tvserial ci informa anche di una conversazione fra Gabriella Genisi e Andrea Camilleri nella quale lei aveva suggerito un flirt fra i due e lo scrittore si era molto divertito all'idea. E se nella seconda stagione ci fosse questa love-story o un flashback che la riguarda? Sarebbe bello, anche perché Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sono compagni di vita.