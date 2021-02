Le indagini di Lolita Lobosco, Anticipazioni: al via Stasera su Rai1 la Fiction con Luisa Ranieri

Anticipazioni TV

Va in onda questa sera alle 21.25 su Rai1 la prima puntata de Le indagini di Lolita Lo Bosco, intitolata La circonferenza delle arance e diretta da Luca Miniero. Capitana il cast Luisa Ranieri.

Le indagini di Lolita Lobosco è la nuova serie giallo-rosa di Rai1, che va in onda, a partire da Stasera, domenica 21 febbraio, in Prima Serata, per la precisione alle 21.25. La fiction, che vede protagonista Luisa Ranieri, è ispirata ai romanzi della scrittrice pugliese Gabriella Genisi, che per il personaggio del vicequestore con i tacchi a spillo che lavora a Bari ha preso spunto in qualche modo da Salvo Montalbano, inventato da Andrea Camilleri. Forse è per questo che l'attore che ha prestato il volto al celebre commissario di Vigata, e cioè Luca Zingaretti, ha prodotto Le indagini di Lolita Lobosco, affiancato da Angelo Barbagallo. La Genisi ha dedicato ben otto romanzi a Lolita. Il primo è La circonferenza delle arance, che è anche il titolo della Prima Puntata della fiction, a cui ne seguiranno altre tre. La regia è di Luca Miniero e la sceneggiatura di Massimo Gaudioso, Daniela Gambaro e Massimo Reale. Le indagini di Lolita Lobosco è produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction.

Chi è Lolita Lobosco

Lolita Lobosco è una donna del Sud vivace, empatica, single e in carriera. Ha fatto ritorno nella sua città natale, Bari, dopo aver trascorso un lungo periodo di tempo nel Nord Italia. Lolita è a capo di una squadra di soli uomini e, in un mondo dove i maschi dettano legge come quello dell'investigazione e della giustizia, il vicequestore sceglie di non reprimere la sua natura, non nascondendo quel pizzico di malizia che la caratterizza e che la aiuta anche a combattere il pregiudizio di alcune donne. Lolita non ha mai avuto una storia d'amore importante. Vuole sopra ogni cosa essere indipendente e ogni volta trova una scusa per non impegnarsi: il lavoro, la scarsità di tempo, il suo ruolo, i difetti del partner. Lolita è passionale, ma qualcosa che forse ha a che fare con la sua storia familiare sembra bloccarla. Così la sensuale poliziotta sfoga il suo desiderio amoroso sulle scarpe Louboutin, che adora sopra qualsiasi altra cosa.

Interpreti e personaggi de Le Indagini di Lolita Lobosco e de La circonferenza delle arance

Nel suo lavoro Lolita Lobosco è affiancata dai devoti attendenti Forte ed Esposito, che sono un po’ innamorati di lei. A interpretarli sono Giovanni Ludeno e Jacopo Cullin. Il vicequestore ha una mamma di nome Nunzia (Lunetta Savino) e una sorella, Carmela (Giulia Fiume), che ama teneramente ma con cui ogni tanto litiga. La sua grande amica è Marietta (Bianca Nappi), che si concede qualche scappatella nonostante sia sposata e che le presenta Danilo (Filippo Scicchitano), un bellissimo giornalista quasi trentenne.

Nel cast de Le indagini di Lolita Lobosco - La circonferenza delle arance ci sono anche: Francesco De Vito (Prof. Introna), Corrado Nuzzo (Tonio), Aldo Ottobrino (Petresine), Michael Schermi (Ciro Lorusso), Gina Amarante (Angela Capua), Camilla Diana (Caterina), Susy Del Giudice (Vincenzina), Maurizio Donadoni (Trifone). A questi si aggiungono Ninni Bruschetta (Questore Iacovella) e Paolo Briguglia (Stefano Morelli)

Il regista Luca Miniero su Le indagini di Lolita Lobosco

Luca Miniero è felicissimo di aver diretto Le indagini di Lolita Lobosco e queste sono le sue parole sulla serie e sul personaggio principale: "Sono passati più di cinquant'anni da quando la prima donna è entrata in polizia. Ne è passata di acqua sotto i ponti per arrivare a Lolita. Una poliziotta diversa, questo è sicuro, bella, competente e piena di uomini anche se nessuno è mai l'uomo giusto".

A proposito dello stile della serie, il regista ha parlato di un linguaggio di ripresa più vicino al thriller o al giallo che alla commedia. Le sue parole d'ordine sono state "realismo nelle inquadrature e attenzione alla messa in scena al servizio del personaggio, sia nella fase di indagine che nella vita familiare".

Miniero, tuttavia, ci tiene a precisare che ne Le indagini di Lolita Lobosco non manca il divertimento, soprattutto grazie agli attori che circondano la protagonista. Un personaggio molto importante nell'economia della vicenda è la provincia barese, che la scrittrice Gabriella Genisi, ha ben rappresentato. "Tutte le componenti del racconto si pongono servizio di questo dipinto ironico della realtà meridionale per rispettarne l'anima variopinta"- spiega Luca Miniero - "Perché il sud è proprio come Lolita, 999 colori più uno: il giallo".

Anticipazioni della Prima Puntata, La circonferenza delle arance

La prima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco si intitola dunque La circonferenza delle arance e ci mostra la poliziotta, che da Legnano è stata trasferita a Bari, alle prese con un caso piuttosto spinoso. Il suo primo grande amore Stefano Morelli, che è un dentista incensurato, viene accusato di abuso sessuale nei confronti della sua assistente Angela Capua, che, dopo aver tentennato un po’, si è decisa a denunciarlo. Combattuta fra il ruolo che ricopre e il sentimento che la lega a Stefano, Lolita ritiene l'uomo innocente, anche se bugiardo e infedele, e decide di aiutarlo, sacrificando le ferie natalizie e la vita familiare. Mentre emergono elementi che confermano le dichiarazioni di Stefano, sulla spiaggia viene ritrovato il cadavere della povera Angela Capua, e Stefano non ha un alibi per il momento in cui è avvenuto il delitto.

Appuntamento dunque con La circonferenza delle arance, prima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco questa sera alle 21.25 su Rai1.