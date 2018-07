Le Fiction Rai 2018/2019: in TV a partire dal prossimo autunno

La stagione 2018/2019 targata Rai ci regalerà attesissimi ritorni e incredibili novità a partire dal prossimo autunno. Con uno occhio alla serialità internazionale e allo stesso tempo ai temi che maggiormente riguardano la contemporaneità del nostro paese, Rai proporrà un viaggio fatto di storie, avventure e tanta creatività. Scopriamo allora quali saranno i titoli delle fiction che sbarcheranno sul piccolo schermo dal prossimo autunno, partendo dall'offerta di Rai1:

Per le serie a tema poliziesco vedremo la seconda stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, che narra le avventure dellispettore Giuseppe Lojacono (Alessandro Gassman) trasferito nello sgangherato commissariato napoletano, del quale cercherà di risollevare la reputazione. Novità di quest’anno sarà Nero a Metà, con Claudio Amendola protagonista e la regia di Marco Pontecorvo. All’improvviso nella vita dell’ispettore Carlo Guerrieri irromperà un nuovo collega fresco di accademia, brillante, ambizioso e… nero.

Un dramma, ambientato nell’America del proibizionismo in piena crisi economica del 1929, sarà raccontato in La Vita Promessa. Per la regia di Ricky Tognazzi vedremo la protagonista Carmela, interpretata da Luisa Ranieri, che guida coraggiosamente la sua famiglia emigrata dalla Sicilia, attraverso tutte le avversità e le difficoltà del periodo.

Troveremo poi di nuovo Vanessa Incontrada nel ruolo di Lisa Marcelli nella seconda stagione del legal-comedy Non Dirlo al Mio Capo. Una donna, mamma e lavoratrice, si trova a dover gestire moltissimi impegni tra goffaggini e triangoli amorosi. Un gradito ritorno sarà di certo quello di Gigi Proietti nei panni di Bruno Palmieri, un giornalista di cronaca nera che indaga su vecchi casi irrisolti sullo sfondo di vicoli e strade storiche di Roma, con la terza stagione di Una Pallottola nel Cuore. La grande novità sarà il debutto de Il Paradiso delle Signore in versione daily che andrà in onda dal lunedì al venerdì.

Ma le novità non sono certo finite qui. Proseguiamo elencando i titoli evento prossimamente su Rai1. Una nuova stagione de I Medici co-prodotto da Rai, Lux Vide, Big Light, Altice Studio e distribuito da Beta. Con il sottotitolo di questa stagione “Lorenzo il Magnifico”, sappiamo già che vedremo una Firenze agli apici del suo splendore nel momento di massima ricchezza e bellezza. Nel cast molti attori internazionali come Daniel Sharman, Sean Bean, Bradley James, Synnove Karlsen e Sarah Parish.

Una grande co-produzione HBO – Rai e Timvision, tratta dai best-seller di Elena Ferrante, vedrà l’adattamento di un successo letterario italiano che ha conquistato il mondo L’Amica Geniale. Nel dopoguerra napoletano, si racconta l’amicizia lunga una vita tra due ragazzine che vivono una storia di riscatto femminile con la regia di Saverio Costanzo.

Ancora un’altra importante coproduzione internazionale di Rai, con AMC e Tele München, porta con sé molte attese per il grande pubblico per uno dei maggiori capolavori della nostra letteratura nazionale: Il Nome della Rosa di Umberto Eco. Con la regia di Giacomo Battiato e un cast stellare tra cui vedremo figurare nomi come John Turturro e Rupert Everett, Rai ci ripropone il grande thriller ambientato in una abbazia nel Medioevo.

Per quanto riguarda invece le fiction dalla lunga durata, saranno ancora con noi amati volti noti della nostra tv nazionale. Vedremo infatti la quinta stagione di Un Passo dal Cielo con il ritorno di Francesco Neri, il comandante della Forestale di San Candido interpretato da Daniele Liotti e la scatenata Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, in Che Dio ci Aiuti 5. Nuove indagini anche per Alessandra Mastronardi, Alice in L’Allieva 2, tra delitti, medicina legale e passioni travolgenti.

Ad approfondire l’attualità e una nuova ricerca sui generi sempre in maggior espansione troveremo due nuovi titoli per la rete. Il primo è La Compagnia del Cigno ideato e diretto da Ivan Cotroneo. Qui si racconta la storia di un gruppo di ragazzi che diventano adulti in un istituto musicale di Milano. Il secondo si intitola L’Aquila – Grande Speranze che ha come protagonisti degli adolescenti che vivono la loro giovinezza in una città devastata dalla tragedia del terremoto. Regia di Marco Risi.

Scopriamo invece cosa ci proporrà Rai2:

troveremo l’attesissimo ritorno di un grande successo della passata stagione: Rocco Schiavone, interpretato da Marco Giallini. Anche L’Ispettore Coliandro tornerà con Giampaolo Morelli: un bel poliziotto simpatico e sgangherato però sempre pronto all’azione e ad indagare in una versione pulp della bella Bologna.

Grande ritorno anche per la fiction di grande successo La Porta Rossa con Lino Guanciale nel ruolo di Leonardo Cagliostro. Una particolare commistione di generi che unisce un racconto di crescita sfida ai propri limiti con un protagonista ancora intrappolato nel mondo dei vivi.

Sbarca poi in chiaro Suburra – La Serie, prequel in coproduzione Rai e Netflix, che narra le storie di tre ragazzi provenienti da tre diversissimi ambienti sociali, che il destino fa ritrovare insieme.

Appuntamento d’eccezione su Rai3 con la prima serie di Antonio Albanese. 30 minuti ad episodio tra paradosso e ironia in I Topi: un mafioso latitante è chiuso in un bunker con tutta la famiglia. Immancabile appuntamento poi con Un Posto al Sole giunto al suo ventunesimo anno di programmazione.