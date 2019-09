Le colline hanno gli occhi: l'horror di Alexandre Aja stasera su Rai 4

Anticipazioni TV

In onda alle 21.20 il remake del 2006 del celebre film di Wes Craven.

Va in onda stasera alle 21.10 su Rai 4 l'horror del 2006 Le colline hanno gli occhi. Uscito nel 2006, è il rifacimento, diretto dal regista francese Alexandre Aja, dell'omonimo e celebre film di Wes Craven del 1977.

Craven si ispirò per la storia alle vere (o presunte tali) gesta di una famiglia di cannibali che attirava e mangiava le sue vittime nella Scozia del sedicesimo secolo. Per il regista americano, i cui horror erano sempre metaforici, Le colline hanno gli occhi era una metafora del conflitto di classe, che metteva di fronte i ricchi borghesi - la famiglia Carter - e i reietti della società - la famiglia di papà Giove - che esprimevano la loro rabbia anti americana. Questo si è sicuramente perso nel remake di quasi trent'anni dopo, che ne conserva però la storia, a cui aggiunge il tema del nucleare.

Al centro c'è appunto una famiglia, il cui viaggio per arrivare a San Diego subisce una deviazione e si trasforma in un incubo quando il gruppo, dopo una deviazione, giunge in una zona desertica dove sono stati compiuti dei test nucleari. I Carter, isolati dal mondo, si rendono presto conto che l'area apparentemente disabitata è in realtà il territorio di una famiglia di mutanti assetati di sangue... e che loro sono la preda.

Girato in Marocco in condizioni estreme, Le colline hanno gli occhi rappresenta il debutto di Aja nel cinema americano, dopo il notevole Alta Tensione. Non sarà il suo unico rifacimento di un classico, visto che il regista ha all'attivo anche Piranha 3D.

Nel cast del film ci sono Vinessa Shaw, Kathleen Quinlan, Ted Levine, e l'australiana Emilie de Ravin, mentre sotto il trucco di uno dei mostruosi mutanti c'è anche la partecipazione del grande creatore di make up ed FX, nonché regista di The Walking Dead, Greg Nicotero.