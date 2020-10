Lady Oscar: domenica 4 ottobre, una maratona lunga un giorno su Sky

Anticipazioni TV

I 40 episodi del leggendario cartone animato giapponese, che ha segnato l'infanzia di un'intera generazione, saranno trasmessi uno di seguito all'altro su Sky Atlantic + 1, e sono dal 1° ottobre disponibili On Demand su Sky e in streaming su NOW TV.

Anche grazie alle nuove piattaforme (si veda il caso di Lupin III su Amazon Prime Video), stanno tornando disponibili per il pubblico italiano tutti quei cartoni animati giapponesi che, tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli Ottanta, trasmessi dalle prime tv private, hanno segnato in maniera indelebile l'infanzia e l'immaginario di un'intera generazione.

Ora, grazie a Sky, è la volta di Lady Oscar, l'adattamento del manga del 1972 di Riyoko Ikeda, ispirato alla biografia della regina Maria Antonietta scritta da Stefan Zweig, che arrivò in Italia nel 1982 diventando in breve tempo uno dei cartoni animati più amati di sempre.

A questa indimenticabile eroina che ha fatto appassionare intere generazioni alle vicende, alle battaglie, agli intrighi, ai fastosissimi balli e agli amori della reggia di Versailles, Sky Atlantic +1 dedica, domenica 4 ottobre, una maratona con tutti i 40 episodi che compongono la serie animata, che sono già disponibili dal 1° ottobre On Demand su Sky e in streaming su NOW TV, e che dal 1° al 4 ottobre, dalle 6.00 alle 10.00 su Sky Atlantic, vengono mandati in onda dieci alla volta.

Per chi non lo sapesse, Lady Oscar è ambientata negli anni che hanno preceduto la Rivoluzione Francese, racconta la vita alla corte di Versailles e ha come protagonista Oscar François de Jarjayes, comandante della Guardia Reale, nata donna, ma cresciuta dal padre come un maschio, profondamente legata a Maria Antonietta. In 40 episodi, l’anime ruota attorno agli intrighi e alle battaglie che hanno interessato la corte di Versailles e agli avvenimenti degli ultimi anni dell’Ancient Régime.