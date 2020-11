La vostra serata in TV: L'Allieva, Quei bravi ragazzi, Che Tempo che fa e...

Anticipazioni TV

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco i migliori programmi, film e serie tv in prima serata oggi, domenica 1 novembre 2020, sui principali canali tv.

La prima serata in TV di oggi, domenica 1 novembre 2020, sui principali canali tv in chiaro, offre una vasta scelta di fiction, film, serie tv e programmi di intrattenimento e di approfondimento: dalla nuova puntata della Fiction di Rai 1 L'Allieva, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, dal capolavoro di Martin Scorsese Quei bravi ragazzi su Iris a due classici del cinema italiano degli anni 70, la commedia Febbre da Cavallo e il western Lo chiamavano Trinità con Terence Hill e Bud Spencer su Rai Movie, dalla acclamate serie di NCIS Los Angeles e New Orleans su Rai 2, all'immancabile appuntamento con l'infotainment di Che tempo che fa su Rai 3 insieme a Fabio Fazio e i suoi ospiti. Ovviamente, su Canale 5 c'è Live Non è la D'Urso.

Stasera in TV: Film e Programmi di Domenica 1 novembre 2020

Il miglior film da non perdere Stasera in TV

Quei bravi ragazzi, film del 1990 di Martin Scorsese, con Robert De Niro, Ray Liotta e Joe Pesci, in onda alle 21 su Iris.

La trama del film:

Ambientato nella New York di metà degli anni '50, racconta la storia dell'adolescente Henry Hill (Ray Liotta), cresciuto nella parte malfamata di Brooklyn in una famiglia italo-irlandese. Con la protezione del boss mafioso Paul Cicero (Paul Sorvino) e all’oscuro dai genitori, si specializza in furto e contrabbando, insieme ai compagni Jimmy Conway (Robert De Niro) e Tommy De Vito (Joe Pesci). Tra di loro si chiamano "bravi ragazzi", e ormai divenuti adulti vivono la vita criminale tra lusso, donne e violenza. Approfittano dell’apertura dell’aeroporto JFK per mettere a segno diversi colpi e rapine, diventando a tutti gli effetti dei boss temuti e rispettati. Henry si sposa con Karen (Lorrain Bracco) dalla quale avrà due figlie, ma continuerà la sua escalation nel mondo mafioso, invischiandosi nel traffico di stupefacenti (alle spalle di chi l'aveva sempre protetto e appoggiato), arrivando anche al carcere e a tradire la sua famiglia e i suoi amici, prima per avidità, poi per salvare la pelle.



Quei bravi ragazzi: Clip della versione rimasterizzata (1)



Vi consigliamo anche: Wolverine - L'immortale, alle 21.15 su Italia 1, Febbre da Cavallo su Rai Movie alle 21.10, Lo chiamavano Trinità alle 21.25 su Rete 4 e Disorder - La guardia del corpo, il film con Matthias Schoenaerts e Diane Kruger, in onda alle 21.15 su Cielo.



Disorder - La guardia del corpo: Trailer del film, versione originale



Tutti i Film Stasera in TV, in prima e seconda serata.

La migliore serie o fiction da vedere Stasera in TV

L'allieva: su Rai1 alle 21.30 la nuova puntata in prima visione della terza stagione della Fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Ecco alcune anticipazioni dei due nuovi episodi di stasera:

Nell'episodio "Due funerali e nessun matrimonio" la morte di un anziano playboy durante il funerale di un'amica di nonna Amalia e l'imprevisto coinvolgimento della nonna nelle indagini spingono Alice e Lara ad affidare Camilla alla babysitter più improbabile: Cordelia.

A seguire, nel secondo episodio in onda in prima visione domenica, dal titolo “Parkour”, Claudio si prodiga per proteggere Alice, ma allo stesso tempo la tiene a distanza, mentre cerca di dimostrare l'innocenza di Giacomo. Intanto Lara chiede ad Alice di collaborare alla sua prima perizia: un ragazzo è morto mentre faceva parkour e occorre effettuare i rilievi del caso. Proprio quando Erika si rende conto che i suoi sentimenti per Paolone vanno ben oltre l'amicizia lui si allontana.



Vi consigliamo anche: NCIS - Los Angeles e NCIS: News Orleans: a partire dalle 21 su Rai Due e The Big Bang Theory, alle 21.10 su Italia 2, su La7D in replica gli episodi di Grey's Anatomy

I programmi da guardare Stasera in TV

Che tempo che fa con Fabio Fazio (in onda dalle 20 su Rai 3), Non è l'arena con Massimo Giletti (in onda dalle 20.30 su La7), 2 puntate di Masterchef sul Nove dalle 21.25, Live Non è la D'Urso su Canale 5 dalle 21.20.