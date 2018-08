La Vita Promessa: in arrivo dall’11 settembre 2018 la nuova fiction di Rai1

"Anche noi italiani siamo stati migranti e spesso, in questo momento così drammatico, ci dimentichiamo che dai primi del '900 abbiamo viaggiato e 'conquistato' le Americhe"

Così esordisce Ricky Tognazzi nel presentare la nuova fiction targata Rai che aprirà la stagione autunnale 2018 e di cui sarà regista. In quattro puntate si racconterà la storia di Carmela Carrizzo, una donna che nei primi del '900 decide di lasciare la Sicilia per dare ai suoi cinque figli un futuro migliore emigrando in America.

La Vita Promessa nacque da un'idea della compianta Laura Toscano, sceneggiatrice di punta della televisione italiana. Ora, grazie alla revisione di Simona Izzo, la serie è stata finalmente realizzata a quasi 10 anni dalla scomparsa della sua autrice in coproduzione tra Rai Fiction e Picomedia. Protagonista assoluta sarà Luisa Ranieri nei panni di Carmela Carrizzo. Accanto a lei nel cast figureranno anche Francesco Arca, Thomas Trabacchi, Miriam Dalmazio, Primo Reggiani, Cristiano Caccamo e Lina Sastri.

Gli eventi narrati si svolgono tra il 1920 e il 1930. Carmela fugge dalla sua terra insieme ai suoi figli dopo che Spanò, il guardiano di una tenuta agricola, uccide suo marito poiché ossessionato da lei. La famiglia si trasferisce allora a Napoli, in attesa di salire sul piroscafo per l’America. Una volta giunti a New York non sarà però più semplice per in nostri eroi, i quali dovranno affrontare moltissime difficoltà e peripezie. Carmela sarà costretta a risposarsi non appena giunta in città: il suo nuovo marito Pachino, coinvolto nella “Mano Nera”, le mostrerà la pessima situazione in cui versa Little Italy. Anche i suoi figli, pur di riuscire ad integrarsi e a trovare lavoro, finiranno per entrare in attività criminali.

Attendiamo quindi la nuova stagione delle fiction Rai che avrà inizio proprio con La Vita Promessa martedì 11 settembre 2018 in prima serata su Rai1.