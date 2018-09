La Vita Promessa: da stasera in TV la fiction di Rai1 con Luisa Ranieri

Nuovo appuntamento con le novità delle fiction Rai. Da stasera, domenica 16 settembre 2018, su Rai1 va in onda La Vita Promessa con Luisa Ranieri, Thomas Trabacchi, Francesco Arca, Miriam Dalmazio, Cristiano Caccamo, Emilio Fallarino, Giuseppe Spata, Vittorio Magazzu’, Francesca Di Maggio, Primo Reggiani e Lina Sastri.

La serie, in quattro puntate, racconta l’avvincente e coraggiosa storia di Carmela, una siciliana bella e risoluta ma soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Per sfuggire alle attenzioni indesiderate e ossessive di un uomo influente e senza scrupoli, di cui purtroppo è vittima, Carmela decide di affrontare un lungo viaggio per scappare al suo aguzzino e proteggere la sua famiglia. Il suo desiderio è quello di trovare una nuova terra da amare e dove ricominciare. Lascia la Sicilia per imbarcarsi in un’avventura che la porterà oltreoceano in un un’America degli anni Venti, schiacciata dalla crisi economica e in cui impera l’era del Proibizionismo. In questo clima, diverso e duro allo stesso tempo, la famiglia italiana cercherà un riscatto e quella “vita promessa”, divisa tra i sogni e le inevitabili disillusioni.

Nella prima puntata ci troviamo nella Sicilia del 1921. Carmela Carrizzo è madre di cinque figli e moglie innamorata di Salvatore (Marco Foschi), coltivatore della terra del barone Lanza. La famiglia Carrizzo è tormenta dalla losca figura di Vincenzo Spanò (Francesco Arca), da sempre geloso di Salvatore e desideroso di possedere Carmela. L’occasione perfetta per far del male ai due gli si presenta quando Rocco (Emiliano Fallarino), uno dei giovani figli della coppia, commette l’errore di mangiare un agnellino del gregge di cui si occupa, caduto accidentalmente in un dirupo e ormai morente. Scoperto dagli scagnozzi di Spanò, viene così massacrato di botte e reso minorato a vita. Questa è solo la prima di tante angherie che la famiglia deve subire dal perfido Spanò, che culminano nell’assassinio dello stesso Salvatore. Distrutta dal dolore, Carmela decide di lasciare il suo paese, per cercare serenità e fortuna in America. Dopo alcune difficoltà iniziali, compresa la malattia della figlia Maria (Francesca Di Maggio), la tenace madre riesce a imbarcarsi. Sulla nave fa la conoscenza di Mister Amedeo Ferri (Thomas Trabacchi) che da quel momento diventa il suo angelo custode e mentore di Alfredino (Francesco Giammanco), il più piccolo dei suoi gioeilli. La nuova vita dei Carrizzo è appena cominciata e ora, per un errore dei funzionari di Ellis Island, dovranno chiamarsi Rizzo.

La Vita Promessa ci aspetta questa sera, alle 21.25 su Rai1.