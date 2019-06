La Trattativa: Stasera su Rai 2 il film di Sabina Guzzanti

Per la prima volta in onda su una tv generalista, stasera alle 21.20 su Rai 2, La Trattativa di Sabina Guzzanti, un film che ha generato molte polemiche e discussioni e che è una coraggiosa e puntuale ricostruzione della trattativa tra Stato e mafia ai tempi delle stragi, tra il 1992 e il 1993, denunciata da tanti pentiti tra cui il più famoso di tutti, Tommaso Buscetta. A detta di Carlo Freccero (attuale direttore di Rai 2), ci sono voluti ben cinque anni per portare il film in Rai.



L'autrice racconta una storia ancora densa di misteri come se fosse un giallo e dà forma e coerenza a vicende che molti ancora ignorano o di cui hanno una visione confusa. Per quanto sia principalmente una ricostruzione dei fatti (ma le frasi pronunciate dagli attori sono tutte tratte dagli atti processuali), ci sono anche sequenze documentaristiche e le prove di quello che poi vediamo.



La Trattativa: Il trailer del film - HD

Per il film, presentato Fuori Concorso alla Mostra del cinema di Venezia 2014, Sabina Guzzanti - che è la narratrice e appare anche in scena - si avvale della fotografia di Daniele Ciprì e di un nutrito cast di attori siciliani non tutti noti, che ricoprono più ruoli. Ninni Bruschetta interpreta un pubblico ministero e un professore di teologia, oltre ad apparire nelle vesti di se stesso, Claudio Castrogiovanni è un calciatore del Bacigalupo e Sergio Pierattini il Colonnello Mori. Ci sono poi Enzo Lombardo, Sabino Civilleri, Filippo Luna, Franz Cantalupo, Nicola Pannelli, Michele Franco, Maurizio Bologna e Jay Natelle.

La produzione del film è stata problematica e ha richiesto circa cinque anni all'autrice per raccogliere i materiali e le interviste che sono state le basi per poi realizzarlo. La Trattativa è stato in genere apprezzato dalla critica italiana che gli ha tributato una serie di recensioni positive.

La nostra intervista esclusiva a Sabina Guzzanti in occasione dell'anteprima del film al Festival di Venezia 2014:



La Trattativa: Intervista a Sabina Guzzanti al Festival di Venezia 2014

Il film La Trattativa, va in onda stasera all'interno di una serata evento condotta dal giornalista Andrea Montanari (direttore del TG1 dal 2017 al 2018), che introdurrà il film di Sabina Guzzanti e modererà il dibattito a seguire dalle 23.20. Ospiti in studio Giovanni Bianconi, giornalista del Corriere della Sera, Giuseppe Sottile, giornalista de Il Foglio, Maurizio Gasparri, Senatore di Forza Italia e, in collegamento, Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano.

Gli avvocati di Marcello Dell'Utri e del Prefetto Mario Mori, invitati a partecipare, hanno declinato l'invito, dando disponibilità ad un confronto al termine del processo d'appello in corso.

Anche il Procuratore Nino Di Matteo, invitato a partecipare, ha ritenuto opportuno declinare l'invito.