La Strada di Casa, Fiction Rai: anticipazioni stasera martedì 5 dicembre

Stasera, martedì 5 dicembre 2017, quarto appuntamento con La Strada di Casa, la Fiction Rai interpretata da Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere e Sergio Rubini. Quando la vita ti offre una seconda opportunità, bisogna coglierla al volo e questo Fausto Morra lo sa bene. Dopo essersi svegliato da un coma di cinque anni, non ricorda nulla di ciò che è accaduto in passato ma comprende di essersi macchiato di terribili colpe ed è tempo di rimediare agli errori commessi.

Ecco le anticipazioni della quarta puntata in onda oggi:

La memoria sta lentamente tornando e Fausto (Alessio Boni) scopre di essere stato un truffatore ma non un assassino. Seguendo il suggerimento di Elia (Paolo Graziosi), l’agronomo cerca di mettere da parte gli errori del passato e di ricominciare insieme a Gloria (Lucrezia Lante Della Rovere) e al figlio Lorenzo (Eugenio Franceschini), con cui decide di portare avanti il sogno comune di aprire un birrificio artigianale. Intanto rimane sempre un mistero la scomparsa del giovane veterinario Paolo (Nicola Adobati) ma questa volta Baldoni (Sergio Rubini) ha in mano delle prove. L’ispettore è infatti riuscito a far riaprire le indagini trovando una relazione tra la scomparsa del veterinario e la truffa. La situazione si complica ulteriormente quando una bomba d’acqua minaccia di distruggere la semina e quando Fausto viene sopraffatto da una nuova inquietante visione.

La Strada di Casa ci aspetta questa sera, alle 21.25 su Rai1.