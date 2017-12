La Strada di Casa, Fiction Rai: anticipazioni stasera martedì 12 dicembre

Stasera, martedì 12 dicembre 2017, quinto appuntamento con La Strada di Casa, la Fiction Rai interpretata da Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere e Sergio Rubini. La vita ha offerto un'opportunità di riscatto a Fausto Marra. L’agronomo, dopo essersi svegliato da un coma di cinque anni, non ricorda nulla di ciò che è accaduto in passato ma comprende di essersi macchiato di terribili colpe ed è tempo di rimediare agli errori commessi.

Ecco le anticipazioni della quinta puntata di oggi:

C'è una svolta nel mistero della scomparsa di Paolo, dopo che l’ispettore è riuscito a far riaprire le indagini. Fausto (Alessio Boni) ricorda di avere gettato il corpo del veterinario in una zona paludosa. La polizia, insieme a Baldoni (Sergio Rubini), è già sul posto e Marra ha intenzione di costituirsi. Improvvisamente però a Fausto si apre una possibilità di farla franca. L’idea però sembra non piacergli; significherebbe infatti mettere in pericolo la sua famiglia, rendendola lo specchio dei suoi fallimenti ma soprattutto rendererebbe infelici i suoi cari. Sarebbe un duro colpo soprattutto per Lorenzo (Eugenio Franceschini) e Gloria (Lucrezia Lante Della Rovere) a cui dovrebbe raccontare ancora bugie. Ne sarebbero colpiti anche Milena (Benedetta Cimatti), che sta rinunciando a molto per lui, Viola (Sabrina Martina), che si è cacciata in una brutta situazione e il piccolo Martino (Andrea Lobello), con cui fatica ancora a rapportarsi. Che cosa deciderà di fare Fausto? Riuscirà a sopportare il peso di deludere ancora una volta la sua famiglia?

La Strada di Casa ci aspetta stasera, alle 21.25 su Rai1.