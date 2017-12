La Strada di Casa, Fiction Rai: anticipazioni stasera giovedì 14 dicembre

Questa sera, giovedì 14 dicembre 2017, ultimo appuntamento con la Fiction Rai intitolata La Strada di Casa e interpretata da Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere e Sergio Rubini. La vita ha offerto una seconda opportunità a Fausto Morra dopo un coma di cinque anni. Al suo risveglio la realtà che aveva lasciato è totalmente cambiata e nonostante abbia dei vuoti di memoria, si rende conto che nel suo passato ci sono delle ombre e che non è la persona giusta e integerrima come tutti credono. Ora deve sfruttare al massimo questa occasione per rimediare agli errori commessi.

Ecco le anticipazioni della sesta e ultima puntata in onda oggi:

A Fausto (Alessio Boni) si è aperta la possibilità di farla franca dopo che la polizia è arrivata sul posto dove ha ricordato di aver lasciato il corpo di Paolo. Morra sceglie però di non scappare dalle sue responsabilità. All’improvviso la sua memoria gli rivela un ultimo inquietante dettaglio che rimette in discussione tutto. Braccato dai nemici ma soprattutto tradito da chi credeva amico, l’agronomo è costretto a chiedere aiuto a chi ha sempre dimostrato una moralità indiscussa: l’ispettore Baldoni (Sergio Rubini). Solo grazie a lui potrà finalmente venire a capo di questa faccenda e ritrovare la strada di casa.

La Strada di Casa ci attende per il gran finale, questa sera alle 21.25 su Rai1.