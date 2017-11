La Strada di Casa, Fiction Rai: anticipazioni seconda puntata di stasera, martedì 21 novembre

Stasera, martedì 21 novembre 2017, secondo appuntamento con la Fiction Rai La Strada di Casa, interpretata da Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini e Christiane Filangieri. La serie racconta di quanto la vita possa essere imprevedibile e di come, a volte, possa regalare delle seconde opportunità. È quello che succede a Fausto, imprenditore agricolo, che risvegliatosi dopo anni dal coma, si trova ad affrontare un presente diverso da come lo aveva lasciato. Non solo: dovrà fare i conti con un passato che non ricorda e che potrebbe nascondere terribili colpe di cui si è macchiato ma ora ha una seconda opportunità per redimersi.

Ecco ledellain ondaFausto () è tornato a casa ma deve affrontare la riabilitazione fisica e soprattutto psicologica, date le grandi novità che ha scoperto una volta riaperti gli occhi. A turbarlo è la scelta del figlio di rivoluzionare la produzione della sua azienda, passando al biologico. Pensando al passato, quello che ricorda è un’azienda solida e una famiglia felice ma la dottoressa Madrigali (), che lo ha in cura, gli insinua il dubbio che in realtà non fosse così.

Il passato infatti non è limpido e Fausto scopre di aver tradito la moglie. Attraverso l'amante (Christiane Filangieri) riesce a ricostruire le circostanze che sette anni prima l’hanno costretto a scendere a patti con se stesso per salvare l'azienda. Ma non è solo il passato a tormentarlo. Anche il presente, e forse di più, gli pone pressanti domande.

La Strada di Casa ci aspetta stasera, alle 21.25 su Rai1.