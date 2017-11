La Strada di Casa, Fiction Rai: anticipazioni di stasera martedì 28 novembre

Stasera, martedì 28 novembre 2017, nuovo appuntamento con La Strada di Casa, la Fiction Rai con Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere e Sergio Rubini. La vita è imprevedibile ma a volte offre delle seconde opportunità. Ne sa qualcosa il protagonista di questa serie, Fausto Morra, imprenditore agricolo risvegliatosi dal coma dopo cinque anni. Una volta riaperti gli occhi, quella che trova davanti a sè, è una realtà diversa da come l’aveva lasciata. Fausto non ricorda nulla del suo passato ma comprende di essersi macchiato di terribili colpe. Ora deve cogliere l’opportunità che la vita gli ha offerto per riscattarsi.

Ecco le anticipazioni della terza puntata in onda oggi:

Fausto (Alessio Boni) ancora debilitato, per salvare l’azienda dal fallimento, deve riprenderne le redini. Durante la sua assenza, l’attività è stata guidata dal figlio. Lorenzo (Eugenio Franceschini) ha fatto però molte scelte sbagliate e ora le banche si rifiutano di dare ancora credito a Cascina Morra. Intanto rimane sempre un mistero la scomparsa del giovane veterinario Paolo, avvenuta anni prima e che Fausto cerca di chiarire.

La Strada di Casa ci aspetta questa sera, alle 21.25 su Rai1.

