La Stagione della Caccia: Il Film Stasera su Rai Uno

Dopo il successo di La mossa del cavallo, va in onda stasera in prima visione e in prima serata su Rai Uno, La Stagione della Caccia, il film di Roan Johnson, nuovo capitolo della serie C'era una volta Vigata nata dai romanzi storici di Andrea Camilleri.

La stagione della caccia, tratto dall'omonimo romanzo, riporta dunque alla ribalta l'immaginaria cittadina siciliana, resa unica dalla fantasia del creatore di Montalbano.

Il film è "un'opera decisamente anomala e diversa, trasportata sullo schermo in modo molto fedele al romanzo, inclusi nudi, sesso e abbondanza di turpiloquio siculo" ma anche "ricca di personaggi straordinari, toni diversi, aneddoti esilaranti e idee brillanti"



La Stagione della Caccia: Clip del Film - HD

Protagonista del film è Francesco Scianna, affiancato da un grande cast, composto tra gli altri da Miriam Dalmazio, Donatella Finocchiaro, Tommaso Ragno, Ninni Bruschetta, Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo e Alice Canzonieri. La storia, ambientata nella Sicilia di fine Ottocento, ha inizio con l'arrivo in paese del protagonista Fofò La Matina (Scianna). Poco dopo, l'antica e potente famiglia aristocratica dei Peluso inizia ad essere decimata da una serie di eventi che solo all'apparenza sembrano naturali o accidentali...



La trama ufficiale del film:

Poco tempo dopo il ritorno in paese di Fofò La Matina, farmacista e figlio del defunto Santo La Matina, geloso custode dei segreti di piante miracolose, "camperi" del marchese Peluso, la famiglia Peluso viene sconvolta da una serie di morti che sembrano dovute a cause naturali o a accidentali disgrazie: muore il vecchio marchese Peluso che pur essendo ormai completamente svanito e quasi paralizzato, se ne va carponi ad affogare in mare; muore avvelenato dai funghi il tanto desiderato figlio maschio Rico, che il marchese era riuscito a procreare grazie all'arte farmaceutica del padre di Fofò; muore, fuori di senno, la marchesa Matilde; muore anche lo stesso marchese Peluso che era riuscito a divenire padre per la seconda volta, sia pure per vie "traverse", di un figlio maschio; muore, insieme alla moglie americana, lo zio Totò, che aveva fatto fortuna in America ed era ritornato a Vigata dopo lunga assenza; muore anche Nenè un cugino che aveva invano cercato di accasarsi con 'Ntontò, figlia del marchese.

Che ne sarà di 'Ntontò, sempre più sola in quel palazzo in cui non vi sono ormai che lutto e desolazione?

La Stagione della Caccia, nuovo film Rai Fiction, va in onda stasera, lunedì 25 febbraio 2019, alle 21.25 su Rai Uno